En pleno centro, habrían realizado gestos obscenos a dos menores

En la denuncia policial, la mujer relató que los dos jóvenes se encontraban esperando el colectivo a la salida de la escuela, a plena luz del día en la esquina de Bolívar y Rucci, cuando observaron los gestos del presunto depravado, lo que causó indignación en los menores y originó que, junto a su madre, realizaran la denuncia que a continuación transcribimos, resguardando datos legales:

"Me hago presente en esta dependencia junto a mi hija -------- 17 años, DNI ----- quien desea expresar lo siguiente: "En la fecha, siendo aproximadamente las 12.30 horas, salí de la facultad (UCU) Universidad de Concepción del Uruguay, sita en calle Constitución entre Urquiza y 25 de Mayo, y me dirigí hasta el Colegio Pio XII a esperar a mi hermano, quien salía a las 12:40 horas. Luego de ello nos dirigimos hacia la parada de colectivo ubicada en calles Bolívar y Rucci, donde permanecimos aguardando el transporte público. En un momento se hizo presente un hombre de aproximadamente 70 años de edad, quien comenzó a dialogar con otro hombre mayor, encontrándose ambos sobre la vereda de enfrente de la parada de colectivo. Posteriormente observé que el primer hombre mencionado se sentó en el borde de la puerta de la vivienda de donde había salido el segundo sujeto, presumiendo que este último reside allí. Desde ese lugar permaneció mirándome de manera constante durante todo el tiempo que estuve esperando el colectivo. Cuando el colectivo estaba próximo a arribar, dicho hombre realizó gestos obscenos hacia mi persona, agarrándose sus partes íntimas con la mano y llevándose los dedos a la boca de manera insinuante, situación que me generó mucho asco e incomodidad. Hago saber que desconozco si las demás personas presentes lograron advertir dicha situación o si solamente fui yo quien la observó. Luego de ello arribó el colectivo y me retiré del lugar. Asimismo, hago constar que el hombre se encontraba en un domicilio ubicado sobre calle Bolívar, por donde circula el colectivo, siendo una vivienda lindante al numeral N°11--. Agrego que desconozco la identidad de este sujeto y que es la primera vez que lo veo. Por último, manifiesto que antes de subir al colectivo lo insulté debido a lo sucedido, ante lo cual el hombre levantó el pulgar y permaneció parado en el lugar. Solicito se tomen medidas al respecto"

Temas POLICIALES