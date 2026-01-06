Vuelve la arqueología a Gualeguaychú: un proyecto para descubrir y valorar nuestros sitios históricos

Gualeguaychú recupera su historia enterrada gracias a un importante proyecto de arqueología comunitaria. El pasado 29 de diciembre de 2025, en la ciudad de Paraná, se firmó el convenio entre el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano” y la cooperativa Arqueoterra, liderada por la Lic. Micaela Rossi -oriunda de nuestra ciudad- y el Lic. Axel Weissel.

Este acuerdo, respaldado por el Decreto Provincial nº 3.503/25 y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, autoriza la prospección y excavación arqueológica en ocho sitios clave de Gualeguaychú y su región, con una vigencia de tres años. El proyecto, titulado “Primeras aproximaciones arqueológicas al período posthispánico y al proceso de la modernidad de la Ciudad de Gualeguaychú”, busca relevar, analizar e interpretar el pasado reciente poniendo en diálogo la arqueología, el patrimonio y la comunidad.

Entre los sitios históricos que serán investigados destacan cinco espacios urbanos de gran valor para nuestra identidad: la Isla Libertad, la Casa Museo Haedo, la Casa Museo Fray Mocho, el Monumento de los Antepasados y la Unidad Penal nº 2. Además, se incluirán dos yacimientos ribereños (Cerro Lorenzo 1 y Cerro Lorenzo 2) en su estrato moderno, y el área potencial vecina al río Uruguay donde podría ubicarse la histórica Reducción Santo Domingo Soriano, fundada a principios del siglo XVII.

La iniciativa cuenta con el apoyo institucional del Museo de Ciencias Naturales y Arqueología “Prof. Manuel S. Almeida”, la Fundación Azara, CONICET y la Universidad Maimónides, así como el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura, Deporte y Juventudes de la Municipalidad de Gualeguaychú, a través de la museóloga Natalia Derudi (Museo Haedo) y el subsecretario de Cultura, Luis Castillo.

“Como nativa de acá, crecí escuchando hablar del pasado local y de Almeida como referencia. Hoy nos toca seguir desarrollando la arqueología profesional en conjunto con todas las instituciones que quieran sumarse. Lo pensamos como un gran avance para la arqueología local”, expresó la directora del proyecto, Micaela Rossi.

Por su parte, Axel Weissel destacó que esta iniciativa surge tras años de trabajo y un rescate de urgencia en la Casa Fray Mocho, y que “tiene mucho para aportar al sentido social de la región”.

El equipo está integrado por especialistas como la Lic. Ornella Zollo, el Lic. Gustavo Candela, Esteban Ali Brouchoud, Marta Noelia Echeverría, la Dra. Beatriz Rodríguez Basulto y el Dr. Marcelo Weissel.

Para seguir los avances del proyecto y participar en actividades, se invita a la comunidad a seguir a Arqueoterra en Instagram (@arqueoterra.coop) y Facebook (Arqueoterra Cooperativa). Quienes deseen colaborar con el sistema de inversión comunitaria en ciencia pueden comunicarse al 11-2641-6230.

