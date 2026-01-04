Ocultismo ambiental en Gualeguaychú

Volvimos a 1810:

En 1810, el pueblo de Buenos Aires expresó su descontento con la Revolución de Mayo a través del grito "¡El pueblo quiere saber de qué se trata!" Este clamor reflejaba la necesidad de información sobre los acontecimientos políticos y sociales que se desarrollaban en el Cabildo de Buenos Aires. La Primera Junta respondió a esta demanda creando la Gaceta de Buenos Aires, un periódico que publicaba discusiones de las autoridades y otros temas relevantes para el pueblo.

Las autoridades nos ocultan la verdad, quién sabe por qué interés mezquino o, por ahí, no se animan a dar la cara ante la sociedad por el fracaso de una gestión ambiental que, es evidente que es así, no sólo a nivel provincial, sino, también, municipal.

El 28 de noviembre realice mi primer artículo sobre este tema, en su momento, era una reunión “En secreto” en la CODEGU, con sus autoridades, representando a la secretaría de Ambiente provincial su Asesor legal el abogado Osvaldo Fernández, por parte del municipio su Sub. Secretaria de Ambiente Lic. Ivana Zecca y, representantes de industriales, vecinos del Barrio Don Pedro, nunca la comunidad de Gualeguaychú supo cual fue el tenor de esa reunión, que fines perseguía y, si llegaron a algo, NADA SE SUPO (Puro ocultismo).

Hoy nos enteramos por varios medios locales que:

“Vecinos del Barrio Don Pedro exigen soluciones y denuncian “contaminación generada en el PIG. Esta problemática data de al menos 10 años atrás, y los vecinos manifestaron su malestar: “Es vivir con miedo, incertidumbre y cansancio, sin saber cuándo volveremos a respirar aire limpio. Es llegar a nuestras casas y no poder disfrutar del propio hogar”. https://diarioelargentino.com/gualeguaychu/vecinos-del-barrio-don-pedro-exigen-soluciones-ydenuncian-contaminacion-generada-en-el-pig.htm

“Entre Ríos enfrenta una crisis hídrica silente con agua contaminada en múltiples localidades"

La provincia de Entre Ríos atraviesa una grave crisis hídrica con contaminación de agua potable por arsénico, agrotóxicos y desechos cloacales. Diversas denuncias y estudios científicos evidencian la ausencia de respuestas concretas del gobierno provincial, mientras comunidades enteras sufren los efectos en su salud y el medio ambiente.

Un estudio del Instituto Tecnológico de Buenos Aires detectó niveles peligrosos de arsénico en localidades como Gualeguaychú , Urdinarrain y Cuatro Bocas. En el departamento Paraná, sectores como María Grande y Hasenkamp presentan concentraciones que superan o están al límite de la norma provincial, la cual está desactualizada ante los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud”.

https://www.diarioelzondasj.com.ar/347285-entre-rios-enfrenta-una-crisis-hidrica-silente-con-agua-contaminada-en-multiples-localidades

Aguas contaminadas, el drama que une a Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Urdinarrain

Junto a Gualeguay son las cuatro ciudades con presencia de restos de arsénico, barros contaminados en desagües y efluentes sin tratar.

Recientemente, en Gualeguaychú, se habría detectado Sulfato de Aluminio concentrado en los barros del canal Clavarino y del Arroyo Gaitán, que desembocan al río. Esa sustancia sería usada como precipitador en la Planta de Potabilización de agua potable de avenida 2 de Abril, a pocas cuadras del canal Clavarino.

Por otra parte, un relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires que analizó más de 350 muestras en todo el país, puso el foco sobre Entre Ríos. El estudio detectó agua con concentración de arsénico en cuatro localidades: Gualeguaychú, Urdinarrain, Gualeguay, -sobre la costa del río Uruguay- y Cuatro Bocas, en Victoria.

Pero, el problema es mucho más grave de lo que admiten las autoridades. En el Departamento Paraná, localidades como María Grande, Colonia Avigdor y Hasenkamp —que se abastecen de agua de pozo— registraron niveles entre 0,05 y 0,08 miligramos por litro de arsénico. Estos valores rozan o superan el límite provincial de 0,05 mg/L, que está desactualizado respecto a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud: 0,01 mg/L, cinco veces menos

https://www.r2820.com/noticias/2026/01/01/101232-aguas-contaminadas-el-drama-que-une-a-gualeguaychu-pueblo-belgrano-y-urdinarrain

02/01/2026

Renunció el director de Obras Sanitarias de Gualeguaychú

Antonio Dumón presentó su renuncia indeclinable al cargo de director de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Gualeguaychú, según confirmaron fuentes oficiales. https://www.r2820.com/noticias/2026/01/02/101284-renuncio-el-director-de-obras-sanitarias-de-gualeguaychu

Todavía Estamos esperando los estudios que dijeron hizo el CONICET y no fue así, lo hizo la UMAI – Universidad Maimónides – otro ocultamiento – otra mentira.

Las autoridades políticas olvidan que vivimos en una “República”, sus actos son públicos, tienen la obligación de informarnos, no es un favor, es una “obligación”, más con el tema del agua que consumimos que, no es de sabio decir que sino está en condiciones nos estamos envenenando.

1810 ¡El pueblo quiere saber de qué se trata!"

*Ricardo José Luciano

Abogado- integrante del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogacía de Entre Ríos. Docente e Investigador de la Universidad de Concepción del Uruguay UCU.