Capullos realiza un positivo balance de sus actividades y va por nuevos desafíos

Sobre el tema, RADIO MÁXIMA dialogó con Silvia Antici, Adriana Campbell y Marcela Abramzon.

La Asociación se sostiene económicamente a través de la cuota de los socios y del alquiler de vajillas y mantelería, con capacidad para eventos de hasta 800 personas.

Entre los principales objetivos para este año, se espera poder colaborar con la compra de un equipo respirador de alta tecnología para la sala, que tiene un costo de alrededor de veinte mil dólares.

Todo lo recaudado les permite colaborar con la incorporación de servocunas, la compra de un monitor multiparamétrico, y el material eléctrico para renovar el servicio en la sala de neonatología, compra de pañales, elementos de limpieza y perfumería para la sala, entre otras necesidades.

Capullos colabora además, en la capacitación del personal de la sala de Neo.

“Siempre se ayudó al personal de Enfermería. La modalidad es on line y dura dos años la carrera, en la universidad Austral”, contaron

La cuota es de 2500 pesos por mes, para quienes deseen asociarse a Capullos.

Las consultas pueden realizarse a través de las redes sociales del grupo: Capullos Gualeguaychú en Instagram