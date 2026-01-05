 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale PUEBLO BELGRANO

Invitan a celebrar la llegada de los Reyes Magos en Pueblo Belgrano

Vecinos organizan un encuentro para este lunes a las 19 en el tradicional arbolito, con actividades y entrega de golosinas para los niños.

5 Ene, 2026, 12:25 PM

Un grupo de vecinos de Pueblo Belgrano y de la zona del Camino de la Costa organiza para este lunes una celebración especial por la llegada de los Reyes Magos, que tendrá lugar en el arbolito de Pueblo Belgrano, a partir de las 19 horas.

 

La iniciativa es impulsada con el objetivo de compartir un momento de encuentro comunitario, especialmente pensado para los niños y niñas de la zona.

 

Durante la jornada, los Reyes Magos harán su llegada al arbolito, donde las familias podrán sacarse fotos, disfrutar de un momento recreativo y los más pequeños recibirán un presente con golosinas.

 

 

“Invitamos a todos los que quieran acercarse hoy lunes a las 19 horas para ver la llegada de los Reyes Magos, compartir un lindo momento y recibir un presente”, expresaron desde la organización.

 

Asimismo, quienes deseen colaborar con la compra de las golosinas pueden hacerlo a través del alias Maia.galicia.29, destinado a reunir aportes solidarios para el encuentro.

