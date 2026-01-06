 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale COSQUÍN

Gualeguaychú rumbo a Cosquín, presente en el mayor festival de folklore del país

Con emoción, expectativas y todo listo para subir al escenario mayor del folklore, la delegación de artistas locales viaja a Cosquín para representar a la ciudad en el Festival Nacional de Folklore.

6 Ene, 2026, 10:28 AM

El Gobierno de Gualeguaychú acompaña a la delegación de músicos y bailarines locales que emprendió viaje rumbo a la ciudad de Cosquín para participar del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los encuentros culturales más importantes y tradicionales del país.

 

La delegación viaja acompañada por el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el concejal Juan Pablo Castillo; y el coordinador del Pre Cosquín sede Gualeguaychú, Walter Mendoza, en respaldo al trabajo artístico y cultural que representa a la ciudad en este escenario nacional.

 

Los artistas que integran la delegación fueron seleccionados en noviembre, durante la instancia local del certamen que definió a los representantes de Gualeguaychú para el festival. Las presentaciones fueron evaluadas por el delegado de sede Walter Mendoza; la veedora oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, Viviana Molina Rodríguez; y el jurado integrado por Mauro Jesús Gorosito, Yanina Figueroa y Dante Nazareno Calfulet en danza, y Raúl Mario Silva, María Casiana Torres y Martín Castro en música.

 

Luego de meses de preparación, ensayos y trabajo sostenido, la delegación parte con trajes, instrumentos, coreografías y repertorios listos, en un clima atravesado por la alegría, la emoción y el orgullo de representar a Gualeguaychú en un escenario histórico como la Plaza Próspero Molina.

En el rubro Música representarán a Gualeguaychú Ignacio Sartori Cabrera y Carla Chávez en Solista Vocal; Hernán Archaina y César Cabeza en Dúo Vocal; Franco Pezzelatto como Solista Instrumental; y Damián Lemes en Canción Inédita.

 

En Danza, integran la delegación la Pareja de Baile Tradicional Gutiérrez – Jaime; Tomás Bogado como Solista de Malambo Masculino; Cielo Pereyra como Solista de Malambo Femenino; el Conjunto de Danza Folclórico La Gauchada; y el Conjunto de Malambo Viene Clareando.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

