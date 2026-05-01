Un colectivo y dos automóviles involucrados en un choque en ruta 12

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas concurrió al llamado de asistencia en el km 147 de la Ruta Nacional 12. Al arribo, el personal procedió a realizar una evaluación general de todos los ocupantes de los vehículos involucrados, constatando que no había personas lesionadas, ni riesgos inmediatos.

Personal policial y Gendarmería Nacional procedieron al corte total del tránsito hasta tanto se realizaran las tareas de seguridad, limpieza de calzada y retiro de los vehículos siniestrados.

Vehículos involucrados en el siniestro:

Un automóvil VW Taos Comfortline, que circulaba desde Rosario con destino a Buenos Aires, conducido por un hombre de 37 años, domiciliado en la ciudad de Rosario, sin acompañantes.

El conductor no presentaba lesiones. El vehículo sufrió importantes daños materiales, quedando atravesado sobre la calzada y desprendiéndose el motor producto del impacto.

Un colectivo Scania, perteneciente a la empresa Plusmar, que circulaba desde Buenos Aires con destino a General Galarza. Era conducido por un hombre de 55 años, domiciliado en Laferrere, provincia de Buenos Aires, acompañado por otro, de 41 años, domiciliado en Grand Bourg, Buenos Aires.

Transportaba un total de 59 pasajeros, resultando todos sin lesiones.

La unidad presentó daños en el sector frontal izquierdo y rotura de neumático delantero izquierdo.

Un automóvil Haval, que circulaba desde Buenos Aires hacia Entre Ríos, conducido por un hombre de 65 años, acompañado por otras dos personas.

Sin personas lesionadas. El rodado sufrió daños en su lateral derecho, quedando detenido sobre la banquina.

Trabajo realizado

Personal de Bomberos Voluntarios de Ceibas efectuó tareas de limpieza de calzada, retiro de elementos peligrosos y colaboración en la normalización del tránsito.

El automóvil VW Taos fue removido de la ruta y cargado en una grúa de Autovía del Mercosur, siendo trasladado a un lugar seguro hasta el arribo de auxilio particular.

El colectivo permaneció en el lugar a la espera de otra unidad para realizar el trasbordo de pasajeros, además del arribo de auxilio mecánico para continuar viaje.

Trabajaron en el lugar: Bomberos Voluntarios de Ceibas, Policía de Ceibas, Policía de Médanos, Gendarmería Vial Ceibas, Auxilio del corredor vial.

Fuente: Bomberos Voluntarios Ceibas

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