Marzo y abril concentran una agenda con música, deporte y grandes eventos en Gualeguaychú

Marzo y abril tendrán dos fines de semana largos en los que Gualeguaychú vuelve a posicionarse como sede de eventos y convocatorias de gran escala, con una agenda que reúne espectáculos musicales, encuentros gastronómicos, competencias nacionales y exposiciones productivas en distintos puntos de la ciudad.

Con fechas confirmadas y propuestas de alcance regional y nacional, el calendario de otoño ya tiene definidos sus principales encuentros.

El sábado 21 y domingo 22 de marzo, la zona portuaria será sede de la 5° Fiesta de San Patricio. El evento reunirá cervecerías artesanales, propuestas gastronómicas, sorteos y shows en vivo frente al río. La celebración forma parte del calendario anual de actividades y fue declarada de interés municipal y provincial.

El Camino del Vino ofrece recorridos por viñedos y bodegas locales, con degustaciones y experiencias enoturísticas vinculadas a la producción vitivinícola del sur entrerriano. Durante marzo y abril mantiene su cronograma habitual de visitas guiadas, que permiten conocer los procesos de elaboración y la historia de cada establecimiento. Para el fin de semana de Semana Santa se evalúa, además, la incorporación de catas especiales, ampliando la oferta de actividades para residentes y visitantes.

En el marco de Semana Santa, el viernes 3 de abril se realizará el tradicional Vía Crucis viviente, organizado por el Gobierno de Gualeguaychú en conjunto con las iglesias cristianas de la ciudad. La representación tendrá lugar en los laterales de los Galpones del Puerto y contará con la participación de las distintas comunidades religiosas, que recrearán las estaciones del Vía Crucis.

Durante ese mismo fin de semana, del 2 al 5 de abril, los Galpones del Puerto albergarán la segunda edición de la Feria “Pueblos y Sabores”. El encuentro integrará a productores regionales, cocineros y emprendedores con exposiciones, degustaciones y actividades culturales.

En esta edición, se incrementará la cantidad de stands gastronómicos, entre las propuestas destacadas se incluirá elaborar el alfajor de mayor tamaño del mundo, el gin tonic más grande del país y la picada más completa del Litoral, junto con una agenda de clases, disertaciones y espectáculos durante los cuatro días.

En el mismo período, el Club Regatas Gualeguaychú será anfitrión del Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Maratón, organizado por la institución y fiscalizado por la Federación Argentina de Canoas. La competencia convocará a más de 500 palistas de distintas provincias en pruebas de resistencia sobre el río Gualeguaychú y definirá clasificaciones para el Campeonato del Mundo, que también se desarrollará en nuestra ciudad.

Del viernes 10 al domingo 12 de abril se realizará la segunda edición de Custom Car Expo Auto en la zona portuaria. La edición 2026 proyecta reunir más de 800 vehículos en exhibición, con propuestas vinculadas al tuning, detailing, accesorios, repuestos y performance. El evento contará con una área comercial interna con participación de marcas del sector, patio gastronómico y espacios de entretenimiento. Además, el público podrá votar y elegir los mejores autos de la convocatoria, con sorteos y actividades durante las tres jornadas.

El domingo 12 de abril, la Costanera será escenario del cierre del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas con circuitos de 500, 2.000 y 3.500 metros en el sector del Paseo del Obelisco. Se espera la participación de más de 200 nadadores provenientes de distintos puntos del país, distribuidos en categorías generales y por edad. La jornada incluirá acreditación, entrega de kits, charla técnica, cronometraje electrónico con chip y servicios de apoyo para los competidores.

El sábado 18 y domingo 19 de abril, los Galpones del Puerto recibirán la tercera edición de la Expo Feria Comunidad CODEGU, con entrada libre y gratuita y una propuesta orientada a emprendedores, pymes, artesanos y organizaciones de la microrregión. El evento funcionará como vidriera para exhibir y comercializar productos y servicios locales, con stands de exposición, sector gastronómico, actividades culturales y espacios técnicos. La iniciativa apunta a generar oportunidades de vinculación comercial e intercambio productivo con la comunidad y visitantes, y se consolida como un espacio de referencia para el desarrollo económico local y regional.