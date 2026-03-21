Corte de luz en varias zonas de Gualeguaychú durante la tormenta en la madrugada

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, Nahuel Otero, dijo que se produjeron cortes de luz en distintas zonas de la ciudad y que varias cuadrillas comenzaron a trabajar desde la madrugada. A media mañana comenzaba a solucionarse el problema.

Desde la entidad se informó que “las fuertes tormentas registradas durante la madrugada en la ciudad de Gualeguaychú provocaron la caída de árboles en distintos puntos de nuestra área de concesión, afectando el normal suministro eléctrico”.

“Desde las primeras horas de la madrugada, las cuadrillas de la Cooperativa de Electricidad de Gualeguaychú se encuentran trabajando intensamente para restablecer el servicio en las zonas afectadas”, se indico.

“Solicitamos a la comunidad circular con precaución y agradecemos la comprensión ante situaciones climáticas de esta magnitud”, manifestó el comunicado de la Cooperativa Eléctrica.