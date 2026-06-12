El jueves 25 habrá una jornada para donación de sangre

Desde el Centro de Salud Juan Baggio, se organiza una jornada solidaria de donación de sangre para el jueves 25 de junio. Los organizadores brindaron los detalles y requisitos en RADIO MÁXIMA, para quienes deseen participar.

Organizan Banco de Sangre de Gualeguaychú, el Centro de Salud Juan Baggio y los jóvenes de Rotaract, bajo el lema “Sé un héroe hoy, donar sangre salva vidas”.. Lo informaron Facundo Vivian, Andrea Frutos, Iván Leiva e Ignacio Denis.

“No podemos ir a buscar la sangre como si fuera un medicamento, nos queda la solidaridad. Solo logramos el stock con la donación voluntaria”, señalaron.

En este marco, el próximo jueves 25 de junio se realizarán las extracciones en el CAP Baggio, desde las 8 hasta las 10 de la mañana.

“Invitamos a la gente, no solo a atenderse en el CAP Baggio, sino también a sumarse a esta campaña, nos parece importante”, destacaron. En este sentido señalaron que, dependiendo de los resultados, se analizará realizar estas jornadas de forma periódica.

Los requisitos para la donación son: tener entre 16 y 65 años, tener buen estado de salud los últimos diez días, informar si toman alguna medicación. También se debe tener en cuenta cuadros de hepatitis, si bien no es excluyente, pero debe ser informado.

La punción dura entre siete y diez minutos. “Lo que nos lleva más tiempo es el ingreso del paciente, la entrevista previa”, explicaron. Los varones pueden ser donantes de sangre, hasta cuatro veces al año, y las mujeres hasta tres.

Por su parte desde el Rotary Club, quienes también participan de la iniciativa señalaron que “siempre estamos viendo la necesidad de donantes. El que quiera y pueda ir a donar que se acerque. Si sobra gente se la va a citar para otro día. El CAP también tiene un número de whatsapp para consultar. En los días previos también se va a hacer una inscripción previa para ese día”, indicó.

El número de teléfono es 3446383412. Se espera, además, brindar un desayuno para los donantes.