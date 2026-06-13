Presupuesto Participativo: más de 800 vecinos participaron de las reuniones informativas

Esta semana concluyó el cronograma de reuniones zonales del Presupuesto Participativo 2026, la propuesta que promueve la participación directa de los vecinos en la definición de proyectos para mejorar sus barrios y fortalecer el desarrollo comunitario.

Las últimas asambleas se desarrollaron en el CIC Néstor Kirchner (zona 69; en el SUM Pitter (zona 7); en la Escuela n.º 8 “Rosendo Fraga” (zona 8); y en la Escuela n.º 107 “San Francisco” (zona 9). En cada encuentro, vecinos, referentes barriales e integrantes de instituciones intermedias compartieron propuestas, plantearon inquietudes y conocieron las distintas etapas del programa.

A lo largo de las reuniones realizadas, más de 800 personas participaron activamente de los espacios de intercambio y construcción colectiva. En las mismas, los equipos técnicos del Área de Participación Ciudadana explicaron el funcionamiento del programa, los criterios para la presentación de proyectos y los procedimientos administrativos que deberán cumplirse en las próximas etapas.

Los encuentros contaron con la participación de la viceintendenta, Julieta Carrazza, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, del asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz; concejales y equipos municipales que acompañaron las reuniones y dialogaron con los vecinos sobre las necesidades y prioridades de cada zona.

Concluida cada asamblea, se abrió el período de 15 días corridos para la presentación formal de proyectos. Durante ese plazo, los participantes podrán recibir asesoramiento técnico para el desarrollo y elaboración de sus propuestas, garantizando que las iniciativas puedan avanzar adecuadamente dentro del proceso participativo.

Se recuerda que el Área de Participación Ciudadana funciona en su nueva sede de España 423, donde los vecinos pueden acercarse para realizar consultas, recibir acompañamiento técnico y presentar la documentación correspondiente a sus proyectos dentro de los plazos establecidos.