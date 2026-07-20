Escuela de Patín de Gualeguaychú pide comprensión ante la falta de espacios para entrenar

Ante la falta de una infraestructura reglamentaria en la ciudad, la Escuela de Patín Carrera de Gualeguaychú atraviesa una compleja realidad logística. Para poder llevar adelante su preparación, el equipo debe rotar sus entrenamientos entre el Corsódromo y el Polideportivo Norte, disponiendo de apenas una hora y media en cada predio. Esta inestabilidad obliga a las deportistas a adaptarse constantemente a las condiciones del espacio disponible.

La fragilidad de este esquema quedó expuesta el pasado viernes, cuando una sesión de entrenamiento debió trasladarse a la zona del puerto. Pese a que el horario fue seleccionado precisamente para evitar el tránsito intenso, la presencia de las patinadoras motivó quejas de algunos peatones por la ocupación del lugar.

Un pedido de empatía

Desde la institución aclararon que no se trata de una actividad recreativa, sino de un entrenamiento formal de alto rendimiento. Con la mira puesta en el torneo provincial que se disputará el próximo 16 de agosto en Victoria, las deportistas necesitan mantener la continuidad de su preparación física y técnica.

En este contexto, Mara, la profesora a cargo del equipo, solicitó públicamente mayor comprensión y empatía por parte de la comunidad. La docente hizo un llamado a que cualquier inquietud o reclamo sea dirigido exclusivamente a ella, evitando trasladar la situación a las menores.

"Hacemos lo posible con los recursos que tenemos", señaló la entrenadora, quien remarcó que el respeto mutuo es el camino indispensable para garantizar una convivencia segura y evitar accidentes durante las jornadas de práctica en espacios compartidos.