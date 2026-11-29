Publicamos columna de opinión escrita por el abogado Ariel Heidenreich

La Justicia Federal permitió que la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial vuelva a funcionar, pero bajo un régimen de monitoreo permanente. Los antecedentes de contaminación bacteriana, la detección de metales pesados, los cuestionamientos sobre el Certificado de Aptitud Ambiental y las nuevas exigencias de control reabren un debate incómodo: ¿dónde están los ambientalistas que durante años hicieron de la defensa del río Uruguay su bandera? ¿Existe una verdadera convicción ambiental o una militancia selectiva demasiado cercana a los intereses políticos y a las asesorías del Estado?

Gualeguaychú construyó una identidad ambiental reconocida en todo el país. Durante años, miles de vecinos protagonizaron una histórica movilización contra la instalación de una planta de celulosa sobre la margen uruguaya del río Uruguay.

Aquella lucha trascendió las fronteras locales. Hubo movilizaciones multitudinarias, cortes de ruta, reclamos internacionales, enfrentamientos políticos y dirigentes que encontraron en la defensa del medio ambiente una bandera de identidad pública.

El conflicto por la pastera y el bloqueo del Puente Internacional General San Martín, sobre la Ruta Nacional 136, dejaron una profunda marca en la historia de nuestra ciudad.

El corte de un corredor internacional estratégico, que conecta Argentina con Fray Bentos y resulta fundamental para el tránsito vecinal, comercial y turístico, también abrió un debate jurídico que todavía merece atención.

El derecho a protestar no es absoluto. Debe armonizarse con otros derechos constitucionales, entre ellos la libertad de circulación reconocida por el artículo 14 de la Constitución Nacional. El artículo 194 del Código Penal contempla, además, conductas que pueden afectar el normal funcionamiento de los transportes y los servicios públicos.

Ningún reclamo, por legítimo que sea, habilita automáticamente a impedir durante meses o años la circulación de terceros.

Pero hoy aparece una pregunta todavía más incómoda: ¿la defensa ambiental que movilizó a Gualeguaychú se aplica con la misma firmeza cuando el problema está dentro de nuestra propia ciudad?

Parque Industrial: contaminación, antecedentes judiciales y preguntas sin responder

La Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú quedó bajo la lupa judicial por presuntos vertidos sin el tratamiento adecuado y posibles incumplimientos de la normativa ambiental.

La investigación federal, iniciada en julio de 2025, derivó en agosto de 2026 en una decisión del juez federal Hernán Viri, quien dispuso la clausura preventiva de las instalaciones.

Entre los antecedentes que generaron preocupación aparecen resultados de análisis ambientales que habrían detectado contaminación bacteriana, presencia de Escherichia coli y concentraciones de metales pesados superiores a los parámetros permitidos, incluyendo plomo.

También se señalaron cuestionamientos vinculados a los vertidos sobre la Cañada El Melgar, en inmediaciones del barrio Don Pedro.

Otro aspecto que merece explicaciones es la situación del Certificado de Aptitud Ambiental de la instalación, que se encontraría vencido desde 2021.

Si este dato se confirma, corresponde preguntar qué ocurrió durante todos estos años, qué controles se realizaron y qué organismos tenían la obligación de fiscalizar el cumplimiento de las exigencias ambientales.

No estamos hablando de una cuestión administrativa menor. Las autorizaciones, los certificados y los controles periódicos son instrumentos fundamentales para garantizar que una actividad industrial funcione dentro de los parámetros legales y ambientales.

La Cámara Federal confirmó la clausura y CODEGU tuvo que responder

En septiembre de 2026, la Cámara Federal de Paraná confirmó la clausura preventiva dispuesta por el juez Hernán Viri y rechazó las apelaciones presentadas por la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU) y la Comisión Administradora del Parque Industrial.

La decisión judicial colocó nuevamente en el centro de la discusión una problemática que excede cualquier diferencia política, económica o institucional.

Es importante aclarar que una clausura preventiva no equivale a una condena definitiva ni determina por sí sola responsabilidades penales.

Sin embargo, representa una medida judicial de enorme relevancia que exige explicaciones públicas y respuestas concretas.

No estamos frente a una discusión ideológica ni a una denuncia lanzada al aire: existió una decisión de la Justicia Federal que fue confirmada por la Cámara.

El 11 de noviembre cambió el escenario: la planta volvió a funcionar bajo monitoreo permanente

La historia tuvo una nueva instancia el 11 de noviembre de 2026, cuando el juez federal Hernán Viri resolvió sustituir la clausura preventiva por un esquema de monitoreo y control ambiental permanente.

La decisión permitió que la Planta de Tratamiento de Efluentes volviera a operar, pero bajo condiciones específicas de fiscalización y seguimiento.

Entre las exigencias establecidas aparecen medidas concretas:

1. Doce campañas de muestreo a cargo del INTI.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial deberá realizar doce campañas de muestreo durante un período de tres meses, a razón de cuatro por mes.

Los análisis deberán contemplar tanto el efluente crudo como el tratado, antes de su descarga, para determinar las condiciones de funcionamiento y la calidad del líquido que se vuelca al ambiente.

2. Supervisión diaria de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

La autoridad ambiental provincial deberá controlar diariamente las descargas y contar con acceso libre al sistema de monitoreo.

Esto supone un mecanismo de fiscalización que deberá permitir conocer cómo funciona la planta y qué características presentan los efluentes que se liberan.

3. CODEGU y la Comisión Administradora deberán explicar el alcance del control sobre las industrias.

Otro aspecto fundamental es determinar cómo y cuándo se extenderá este mecanismo de fiscalización al conjunto de las empresas que funcionan dentro del Parque Industrial.

No alcanza con controlar la planta de tratamiento si no existe información suficiente sobre los efluentes que genera cada establecimiento industrial.

La pregunta es concreta: ¿qué controles individuales se realizan sobre las empresas y qué garantías existen de que todas cumplen con las exigencias ambientales?

4. La posibilidad de una nueva clausura.

El nuevo esquema no significa que la problemática esté solucionada definitivamente.

Si se detectan incumplimientos o riesgos ambientales o sanitarios, la planta puede volver a ser clausurada.

Por lo tanto, el levantamiento de la clausura preventiva no representa un certificado de inocuidad ambiental ni borra los antecedentes que dieron origen a la investigación.

Por el contrario, inaugura una etapa en la que los controles y sus resultados deberán ser observados con especial atención.

¿Dónde están los ambientalistas cuando la contaminación está en casa?

Aquí aparece una de las contradicciones más difíciles de explicar.

Durante años, algunos referentes se mostraron como voces incansables frente a cualquier amenaza ambiental vinculada al río Uruguay.

Sin embargo, cuando los cuestionamientos alcanzan al Parque Industrial local, a sus empresas, a sus organismos de administración y a quienes tienen responsabilidades de control, la exposición pública parece ser muy diferente.

¿Dónde están ahora las asambleas, los comunicados, las conferencias de prensa y las movilizaciones?

¿Por qué no se escucha la misma indignación?

¿La defensa del ambiente tiene límites geográficos? ¿Se vuelve menos importante cuando los cuestionamientos involucran intereses económicos, políticos o institucionales de nuestra propia ciudad?

No se trata de desconocer la importancia histórica de aquellas luchas ni de desmerecer a quienes participaron genuinamente.

Se trata de reclamar coherencia.

Porque el compromiso ambiental no puede depender de quién sea el señalado.

¿Verdaderos ambientalistas o un negocio de asesorías políticas?

También corresponde abrir otro debate: ¿qué sucede cuando algunos referentes que construyeron su reconocimiento público desde la militancia ambiental pasan a ocupar espacios políticos, funciones de asesoramiento o posiciones cercanas a quienes tienen responsabilidades de gobierno?

Participar en política es legítimo. Ocupar cargos públicos también. Recibir una remuneración por una función de asesoramiento tampoco constituye, por sí mismo, una irregularidad.

Pero existe una cuestión que no puede perderse de vista: la independencia de criterio.

La verdadera independencia se demuestra cuando existe la misma disposición para cuestionar a los propios, a los aliados políticos, a los amigos y a los funcionarios.

¿Se mantiene la misma firmeza cuando las críticas pueden incomodar al gobierno de turno? ¿Se reclaman controles con la misma intensidad cuando las responsabilidades alcanzan a quienes forman parte del propio espacio político?

De lo contrario, la defensa ambiental corre el riesgo de transformarse en una herramienta selectiva: contundente frente a determinados sectores y llamativamente silenciosa frente a otros.

Y si existen asesorías políticas vinculadas a referentes ambientales, la sociedad también tiene derecho a conocer qué funciones cumplen, bajo qué condiciones y qué resultados producen.

La pregunta no es si un ambientalista puede participar en política. La pregunta es si puede seguir siendo independiente cuando sus intereses políticos o económicos coinciden con los de quienes debería controlar.

CODEGU, Municipio y organismos de control: las explicaciones que faltan

El nuevo esquema de monitoreo no debe cerrar el debate. Por el contrario, debería permitir profundizarlo.

Hay preguntas concretas que merecen respuestas:

¿Desde cuándo se conocían los problemas de funcionamiento de la planta?

¿Por qué el Certificado de Aptitud Ambiental se encontraría vencido desde 2021?

¿Qué controles realizaron los organismos competentes durante ese período?

¿Quién tenía la responsabilidad de fiscalizar los vertidos?

¿Qué medidas se adoptaron frente a los resultados de los análisis?

¿Qué responsabilidades les corresponden a CODEGU y a la Comisión Administradora del Parque Industrial?

¿Qué intervención tuvieron las autoridades municipales?

¿Qué consecuencias ambientales pudieron producirse en la Cañada El Melgar y en las inmediaciones del barrio Don Pedro?

¿Se publicarán los resultados de las doce campañas de muestreo del INTI?

¿Se controlará individualmente a cada empresa que integra el Parque Industrial?

También sería importante conocer la posición de las organizaciones ambientalistas de Gualeguaychú y de sus referentes históricos.

¿Conocían esta situación? ¿Reclamaron explicaciones? ¿Se pronunciaron públicamente? ¿Van a realizar un seguimiento independiente de los controles que ahora exige la Justicia?

La sociedad tiene derecho a conocer las respuestas.

Dos formas de luchar, una misma convicción: la dignidad

En medio de esta reflexión sobre las causas que reciben atención pública y aquellas que parecen quedar relegadas, quiero destacar a dos personas que, desde sus propias circunstancias, han sostenido sus luchas.

Hay algo que merece ser reconocido en la lucha del Dr. Luciano: una lucha sin cortes de calles, sin espectáculos, sin circo mediático y sin depender de subsidios del Estado. Una lucha llevada adelante con humildad, perseverancia y convicción, buscando que sus reclamos sean escuchados.

Esa forma de enfrentar las dificultades me recuerda también al Dr. Julio Majul, quien supo sostener sus convicciones y dar sus propias batallas frente a estructuras institucionales, sin necesitar grandes escenarios ni convertir sus reclamos en un espectáculo.

A ambos les expreso mi respeto.

Porque luchar no siempre significa cortar una calle, levantar una bandera o convocar a una multitud. A veces, la lucha más difícil es sostenerse de pie, presentar un reclamo, insistir, enfrentar obstáculos y no bajar los brazos, aun cuando parece que nadie escucha.

Mi intención no es apropiarme de la lucha de nadie ni convertirla en una bandera personal. Tampoco obtener algún beneficio de una causa ajena.

Lo que pretendo es señalar una contradicción que merece ser debatida: ¿por qué algunas luchas encuentran acompañamiento y otras parecen quedar en soledad?

Mi respeto al Dr. Luciano y al Dr. Julio Majul. La dignidad de una lucha no se mide por la cantidad de gente en la calle, sino por la convicción con la que se sostiene.

El ambiente no puede tener dueños ni colores políticos

Gualeguaychú no necesita propietarios de la causa ambiental. Necesita ciudadanos comprometidos, organizaciones independientes y autoridades que cumplan con sus obligaciones.

El ambiente no puede ser una bandera que se despliega únicamente cuando conviene políticamente. Tampoco puede convertirse en un instrumento para cuestionar a unos y guardar silencio frente a otros.

Si la contaminación del río Uruguay mereció una lucha histórica, los problemas ambientales dentro de nuestra propia ciudad también merecen atención, investigación y respuestas.

Si los vertidos de una actividad externa fueron motivo de indignación, los cuestionamientos judiciales sobre los efluentes del Parque Industrial deberían generar, como mínimo, la misma preocupación.

¿O acaso existen contaminaciones de primera y de segunda categoría? ¿Hay empresas que merecen ser denunciadas y otras que merecen silencio?

La sociedad tiene derecho a saberlo.

No alcanza con colgarse la medalla de ambientalista, recordar viejas fotografías de movilizaciones o atribuirse el protagonismo de una lucha colectiva.

La credibilidad se construye con hechos, coherencia y, fundamentalmente, independencia.

La Justicia Federal ya intervino. La Cámara Federal de Paraná confirmó la clausura preventiva y posteriormente se estableció un nuevo régimen de funcionamiento bajo monitoreo permanente.

Ahora corresponde que las autoridades expliquen qué ocurrió, que los organismos de control cumplan con sus obligaciones, que se conozcan los resultados de los análisis y que las organizaciones ambientalistas expresen su posición.

Porque defender el ambiente cuando el problema está lejos puede resultar cómodo. Defenderlo cuando afecta intereses cercanos es donde realmente se demuestra la convicción.

La naturaleza no tiene dueños. La contaminación no tiene ideología. Y la coherencia no debería admitir excepciones.