Gualeguaychú contará con una amplia agenda deportiva entre el sábado 28 y el lunes 30 de noviembre, con semifinales, finales y encuentros correspondientes a distintas competencias locales, además de una nueva edición de la Maratón por Malvinas.

El sábado 28 de noviembre, el Polideportivo Norte será sede de las semifinales de la Liga Municipal de Newcom, que se disputarán de 9 a 17:30 h en las categorías +40, +50, +60 y +65, en las modalidades femenina y mixta. Las finales se jugarán el sábado 5 de diciembre, fecha en la que también se realizará la premiación a los campeones de cada categoría.

Ese mismo día, la pista del Club Atlético Independiente recibirá las finales del Torneo Clausura de Hockey sobre Patines. La programación comenzará a las 17 h con el encuentro de la categoría Infantil entre CAI y Sudamérica. A las 18 h se enfrentarán CAI y CEF n.º 6 en Juvenil; a las 19:30 h jugarán CAI y Sudamérica en Cadete, mientras que a las 20:30 h se disputará la final de Primera entre CAI y Sudamérica.

Al término de cada partido se realizará la entrega de premios. Además, se brindará un reconocimiento a la familia de Guillermo Nikodem, cuyo nombre lleva el torneo.

El domingo 29 de noviembre continuará la actividad con una nueva fecha de la Liga Local de Hockey sobre Césped en el Polideportivo Norte. Los encuentros comenzarán a las 14 h con el partido de Reserva entre CCE y Juventud. A las 15:30 h se enfrentarán CCE y CAI en Sub 14, mientras que a las 17 h jugarán CRC y CAI en Reserva. La programación finalizará a las 19 h con el encuentro de Sub 12 entre CCE y CAI, junto con la participación de la categoría Escuelita.

Estos partidos se desarrollarán como antesala de las finales del torneo, previstas para el domingo 13 de diciembre, a partir de las 14 h.

También el domingo se realizará la segunda edición de la Maratón por Malvinas, con largada y llegada en el Corsódromo, a partir de las 8:30 h. La propuesta contará con circuitos competitivos de 4 y 8 kilómetros, además de una caminata participativa de 2 kilómetros. La acreditación y entrega de kits se llevará a cabo de 7:30 a 8:30 h en el Centro de Convenciones.

Por último, el lunes 30 de noviembre se desarrollará el cierre de la Liga Municipal de Ajedrez en el Polideportivo Norte. Desde las 19:30 h se disputarán las partidas finales, con la participación de los 18 equipos que integran la competencia.

Al finalizar, se realizará la premiación a los ganadores y un reconocimiento a todos los participantes de la liga.

Prensa municipal