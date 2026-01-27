 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ENTIERRO

Continúa abierta la inscripción para el Entierro de Carnaval

Se invita a la comunidad a participar de una de las expresiones más tradicionales y representativas del carnaval popular: el Entierro de Carnaval, que se realizará el viernes 13 de febrero.

27 Ene, 2026, 20:25 PM

El Entierro de Carnaval simboliza la despedida del Rey Momo y el cierre del tiempo de fiesta. A través del humor, la sátira y la crítica social, esta manifestación recupera el espíritu más antiguo del carnaval, donde la creatividad colectiva y la participación popular son protagonistas.

 

Inscripción: las personas, grupos o murgas interesadas en participar deberán inscribirse completando una planilla que se encuentra disponible para descargar en el sitio web oficial: https://gualeguaychu.gov.ar/corsos

 

La documentación deberá presentarse en el Museo del Carnaval, de martes a viernes, en el horario de 7 a 13 h. La fecha límite para la recepción de inscripciones es el viernes 6 de febrero.

 

Requisitos para participar: los personajes del tema presentado deberán estar claramente identificados. Cada grupo deberá contar con los elementos y personajes tradicionales del Entierro de Carnaval: ataúd, corona, muerto, viuda, lloronas y sacerdote. Junto con la ficha de inscripción se deberá presentar el listado completo de participantes, incluyendo nombre y número de DNI.

 

El desfile del Entierro de Carnaval se realizará el viernes 13 de febrero, en el marco de los Corsos Populares Matecito.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

ENTIERRO CIERRE FIESTA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso