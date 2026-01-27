Continúa abierta la inscripción para el Entierro de Carnaval

El Entierro de Carnaval simboliza la despedida del Rey Momo y el cierre del tiempo de fiesta. A través del humor, la sátira y la crítica social, esta manifestación recupera el espíritu más antiguo del carnaval, donde la creatividad colectiva y la participación popular son protagonistas.
Inscripción: las personas, grupos o murgas interesadas en participar deberán inscribirse completando una planilla que se encuentra disponible para descargar en el sitio web oficial: https://gualeguaychu.gov.ar/corsos
La documentación deberá presentarse en el Museo del Carnaval, de martes a viernes, en el horario de 7 a 13 h. La fecha límite para la recepción de inscripciones es el viernes 6 de febrero.
Requisitos para participar: los personajes del tema presentado deberán estar claramente identificados. Cada grupo deberá contar con los elementos y personajes tradicionales del Entierro de Carnaval: ataúd, corona, muerto, viuda, lloronas y sacerdote. Junto con la ficha de inscripción se deberá presentar el listado completo de participantes, incluyendo nombre y número de DNI.
El desfile del Entierro de Carnaval se realizará el viernes 13 de febrero, en el marco de los Corsos Populares Matecito.
Municipalidad de Gualeguaychú