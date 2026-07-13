Comienza una semana con suba de temperaturas y regreso de las lluvias

En la semana que comienza, se anuncian temperaturas mínimas y máximas en aumento, y el posible regreso de la inestabilidad desde el jueves.

El martes, las temperaturas oscilarán entre 9 y 19 grados, el miércoles entre 16 y 11, el jueves la mínima será de 19 y la máxima de 23 grados.

El cielo pasará de despejado a mayormente nublado con el correr de los días, acompañado de un ambiente muy húmedo (con máximas de humedad del 80% al 100%).

⚠️ ⛈️ El cambio clave llegará hacia la segunda mitad de la semana y el finde: se prevé un desmejoramiento generalizado con el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas dispersas.

La inestabilidad comenzará a sentirse entre el jueves y viernes, extendiéndose hacia el sábado y domingo. De todas formas, los acumulados de agua serán bajos, con marcas estimadas de entre 2 mm y 10mm en total según la zona (algunos acumulados pueden superarlos de manera puntual).

Fuente: SMM, Red Barometro