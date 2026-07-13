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Guale SINIESTRO VIAL

Impactante vuelco de un auto en avenida Primera Junta: dos jóvenes lesionadas

Dos personas lesionadas tras un siniestro vial en Primera Junta y Libertad.

13 Jul, 2026, 09:27 AM
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En la madrugada de este lunes, alrededor de la 1:20, se registró un siniestro vial en la intersección de calles Primera Junta y Libertad, que dejó como saldo dos personas lesionadas.

 

 

De acuerdo a las actuaciones, un automóvil Volkswagen Golf, conducido por un joven de 21 años, circulaba por calle Primera Junta cuando, al llegar a la intersección con Libertad, su conductor perdió el control del rodado. Como consecuencia, impactó contra el cordón y posteriormente colisionó con una motocicleta Honda Wave 110 cc que se encontraba estacionada.

 

A raíz del impacto, la conductora de la motocicleta, una joven de 20 años, sufrió lesiones de carácter grave, presentando una fractura en el tobillo izquierdo. En tanto, la acompañante, una adolescente de 17 años, resultó con lesiones leves, consistentes en contusiones aisladas.

 

En el lugar trabajó personal policial, el médico de turno, el mecánico policial, personal del nosocomio local, Bomberos Voluntarios y agentes de Tránsito, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes para asistir a las personas involucradas y realizar las actuaciones de rigor.

 

 

Bomberos Voluntarios realizaron tareas de seguridad sobre la escena, procediendo al corte del suministro eléctrico y de combustible de ambos vehículos, a fin de prevenir riesgos asociados al siniestro. Finalizadas las tareas, el móvil retornó al cuartel.

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