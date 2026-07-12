Aumenta al 81% la probabilidad de un evento de El Niño muy fuerte que podría afectar a Gualeguaychú

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), junto con el Servicio Nacional de Meteorología de ese país y sus instituciones asociadas, publicó una nueva actualización del estado del fenómeno ENSO (El Niño–Oscilación del Sur), en la que confirma que El Niño continúa fortaleciéndose sobre el océano Pacífico ecuatorial.

Según el informe, existe un 97% de probabilidad de que las condiciones de El Niño se mantengan hasta comienzos de la primavera de 2027, mientras que la probabilidad de que el evento alcance una intensidad muy fuerte durante el trimestre octubre–diciembre de 2026 asciende al 81%. De concretarse, podría ubicarse entre los episodios de El Niño más intensos registrados desde 1950.

Los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran un acoplamiento cada vez más sólido entre el océano y la atmósfera, con temperaturas superficiales del mar significativamente superiores a lo normal, anomalías de circulación atmosférica y un fortalecimiento de las señales típicas del fenómeno.

📍¿Qué podría significar para la región?

Si bien El Niño no determina por sí solo el tiempo en una ciudad, sí modifica las probabilidades de ocurrencia de determinados patrones climáticos.

Para el noreste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos —incluyendo Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Gualeguaychú, Colón e Islas del Ibicuy— un evento de El Niño de fuerte intensidad suele asociarse con:

• Mayor probabilidad de precipitaciones superiores a los valores normales durante la primavera y el verano.

* Incremento en la frecuencia de tormentas fuertes, algunas con abundante lluvia en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

* Mayor riesgo de anegamientos urbanos e inundaciones temporarias en sectores vulnerables.

* Posibles crecidas en ríos y arroyos de la cuenca del Plata, dependiendo también de las lluvias que se registren aguas arriba.

* Mayor necesidad de monitoreo permanente de la evolución meteorológica y de los sistemas de alerta temprana.

Es importante remarcar que un El Niño muy fuerte no implica que todos los eventos meteorológicos serán extremos ni que lloverá constantemente. El fenómeno incrementa las probabilidades de determinados escenarios climáticos, pero cada episodio de lluvia o tormenta dependerá de las condiciones atmosféricas presentes en ese momento.

“Desde Barometro Argentina y su brazo operativo de la UCE continuaremos realizando un seguimiento permanente de la evolución del ENSO y de los distintos modelos meteorológicos internacionales, informando oportunamente cualquier cambio que pueda representar un riesgo para nuestra región”, se indicó.

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