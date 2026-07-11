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Guale PUEBLO BELGRANO

El domingo 12 de julio se disputará un duatlón en Pueblo Belgrano

Este domingo 12 de julio se realizará en Pueblo Belgrano una competencia de Duatlón organizada por la empresa Lagos de Buenos Aires.

11 Jul, 2026, 17:46 PM
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- El horario estimado de la competencia será entre las 11 y las 15 horas.

 

- El circuito de pedestrismo será por las calles del Microcentro de Pueblo Belgrano (Ver Mapa), recomendándose evitar la circulación vehicular en los sectores afectados, existiendo vías alternativas para circular.

 

- Durante el tramo de Ciclismo, el tránsito vehicular estará cortado en Avenida Fiorotto, desde la Curva de Fiorotto hasta la Ruta 136.

 

- En Avenida 1° de Diciembre el tránsito será normal, habilitándose el acceso y salida de vehículos por Calle Veronesi desde y hacia Viejo Pueblo Belgrano.

 

- El tránsito en la zona de la Curva de Fiorotto y el acceso a Nuevo Pueblo Belgrano será normal.

 

- Las distancias de la.prueba serán Sprint (2.5 K de Run, 20 K de Ciclismo, 2.5 K de Run) y Standard ( 5 k de Run, 40 K de Ciclismo y 5 K de Run).

 

- El parque cerrado y la entrega de premios de la competencia serán en el Predio de la Curva.

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