El domingo 12 de julio se disputará un duatlón en Pueblo Belgrano

- El horario estimado de la competencia será entre las 11 y las 15 horas.

- El circuito de pedestrismo será por las calles del Microcentro de Pueblo Belgrano (Ver Mapa), recomendándose evitar la circulación vehicular en los sectores afectados, existiendo vías alternativas para circular.

- Durante el tramo de Ciclismo, el tránsito vehicular estará cortado en Avenida Fiorotto, desde la Curva de Fiorotto hasta la Ruta 136.

- En Avenida 1° de Diciembre el tránsito será normal, habilitándose el acceso y salida de vehículos por Calle Veronesi desde y hacia Viejo Pueblo Belgrano.

- El tránsito en la zona de la Curva de Fiorotto y el acceso a Nuevo Pueblo Belgrano será normal.

- Las distancias de la.prueba serán Sprint (2.5 K de Run, 20 K de Ciclismo, 2.5 K de Run) y Standard ( 5 k de Run, 40 K de Ciclismo y 5 K de Run).

- El parque cerrado y la entrega de premios de la competencia serán en el Predio de la Curva.

Temas PUEBLO BELGRANO