Productores rurales exigen acciones ante robo de ganado en zona sur del departamento Gualeguaychú

La inseguridad rural ha vuelto a encender las alarmas en el departamento Gualeguaychú. En un reciente encuentro, productores agropecuarios se reunieron con el nuevo jefe de la Brigada de Delitos Rurales y el director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos para analizar la creciente ola de robos y faenas clandestinas que afecta, principalmente, a la zona sur del distrito.

Participaron del encuentro con productores, el jefe de Delitos Rurales, subcomisario Maximiliano Espindola, el jefe de investigaciones Angel Pazzuti y el jefe del destacamento Perdices, Jorge Rosales.

Un mapa del delito en foco

Nicolás Mattiauda, presidente de la Federación Agraria en Gualeguaychú, encabezó el reclamo del sector, exponiendo el malestar de los productores ante la reiteración de "carneadas" que han generado un clima de incertidumbre en los establecimientos rurales.

Según se desprendió del análisis, el mapa del delito no es homogéneo. Mientras zonas como Colonia El Potrero, Larroque y Urdinarrain presentan un escenario más controlado —debido a su mayor densidad poblacional y menor conectividad de escape—, las áreas de Sarandí, Perdices, Pehuajó y Costa Uruguay se han convertido en el foco más crítico, siendo catalogadas como las "zonas calientes" del departamento.

El reclamo a la Justicia: "La carne es mercadería caliente"

Más allá de las estrategias preventivas de la Policía, el foco de la crítica recayó sobre el rol del Poder Judicial. Mattiauda fue enfático al señalar en RADIO MÁXIMA que, sin herramientas legales adecuadas, la labor policial se ve limitada.

"La carne es una mercadería que vuela rápidamente. Se ofrece abiertamente en kioscos, casas particulares y hasta a través de redes sociales como Facebook. Necesitamos que la Justicia agilice las autorizaciones para allanamientos y controles preventivos en los baúles de los vehículos que ingresan a la ciudad", sostuvo el dirigente agrario.

Los productores sostienen que la falta de facultades para realizar controles en los accesos urbanos permite que el producto de los robos se comercialice en la informalidad absoluta, ante la vista de todos.

La importancia de formalizar el reclamo

Desde las instituciones recordaron un punto clave para la estadística y la operatividad: la necesidad imperiosa de radicar las denuncias formales. Solo a través del registro oficial de cada incidente es posible asignar los recursos, trazar rutas de patrullaje efectivas y construir los expedientes que la Justicia requiere para avanzar con las órdenes de allanamiento. Brigada Gualeguaychú, para denuncias, teléfono 3446 64-5587.