¿Cómo sigue el tiempo hacia el fin de semana?

A partir de este jueves, las temperaturas máximas comienzan a repuntar agradablemente, ubicándose entre los 24°C y 26°C durante las tardes del fin de semana.

Las mañanas y las noches se mantendrán frescas (con mínimas que rondarán entre los 11°C y 15°C), y se espera la llegada de lluvias e inestabilidad hacia el domingo, lo que impedirá que el calor se instale de forma definitiva por ahora.

Durante el fin de semana, las condiciones experimentarán variaciones graduales en la nubosidad y la temperatura. El viernes se pronostica un día nublado con una máxima de 24°C y mínima de 12°C, mientras que el sábado continuará parcialmente soleado con temperaturas entre los 24°C y 15°C. El domingo aumentará notablemente la probabilidad de lluvias, alcanzando un 75% de probabilidad durante el día y una máxima de 25°C.

Para el inicio de la semana, el lunes 21 de septiembre, el tiempo mejorará con condiciones parcialmente soleadas durante el día y un descenso en las marcas térmicas, registrando una máxima de 21°C y una mínima de 8°C, soplando vientos desde el sudoeste a 15 mph.

El frío intenso de las mañanas está empezando a aflojar, dando paso a una tendencia más propia de la primavera, aunque todavía con los altibajos típicos de septiembre.

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