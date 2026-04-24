Comenzó la organización de los Corsos Populares Matecito 2027

En la noche del miércoles, en el Museo del Carnaval, se realizó la primera reunión organizativa de cara a una nueva edición de los Corsos Populares Matecito 2027, con la participación de todas las agrupaciones que formarán parte del evento.

Del encuentro participaron el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y el concejal Juan Pablo Castillo. También estuvieron presentes los coordinadores de los Corsos Populares Matecito, Danilo Praderio y Noelia Amarillo, quienes continuarán al frente de la organización.

La convocatoria reunió a la totalidad de las agrupaciones, reflejando el compromiso del sector. Durante la reunión se realizó una evaluación de la edición 2026, que fue valorada de manera unánime, destacándose el crecimiento de las agrupaciones y la masiva respuesta del público.

En este marco, se compartieron lineamientos de trabajo para el nuevo período y se confirmó la entrega del primer subsidio en el mes de julio. Además, se anunció la continuidad del acompañamiento en materia de vestuario a cargo de Vanesa Mantegaza, herramienta que contribuyó a la mejora estética de las agrupaciones en la última edición.

También se informó sobre la implementación del Presupuesto Participativo, que permitirá a las agrupaciones formar parte activa en su desarrollo. Asimismo, se acordó el inicio de reuniones individuales con cada grupo para profundizar el trabajo conjunto.

Muchas de las agrupaciones ya se encuentran trabajando en las temáticas para 2027, lo que evidencia un alto nivel de compromiso y planificación anticipada.

El encuentro se desarrolló en un clima de entusiasmo y expectativas, en el marco de la preparación de una nueva edición de los Corsos Populares Matecito.

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