Emotivo homenaje al Héroe Carlos Mosto, a 44 años de su paso a la inmortalidad

En la mañana de este jueves, se rindió homenaje al soldado Carlos Mosto, héroe gualeguaychuense de la Guerra de Malvinas, al cumplirse 44 años de su paso a la inmortalidad.

El acto, con la presencia del intendente Mauricio Davico y la vice, Julieta Carrazza, se realizó en Urquiza y Héroe de Malvinas Soldado Carlos Mosto, donde se colocó una cartelería de señalización destacada y diferente.

Blanca Mosto, hermana del soldado voluntario, dijo en RADIO MÁXIMA que sintió “una gran emoción”, y recordó que “el 11 de junio de 1982 era un día gris como hoy, lo recuerdo perfectamente”.

La calle, que es continuación de Alem, se llamaba Estados Unidos y desde 1984 se denominó “C Mosto”. Blanca remarcó que “ese nombre no me decía nada, y tomamos la decisión con un grupo de veteranos y presentamos la iniciativa para decir por qué se llama así la calle”.

“Después de muchos años empezamos a conocer la historia, y la sociedad empezó a reconocer a Carlitos”, subrayó Blanca.

Carlos Gustavo Mosto tenía 23 años, cursaba la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata y decidió presentarse como voluntario para ir a las islas.