Comerciante de Gualeguaychú le pide a Davico “medidas de emergencia, o asistencia” ante la crisis del sector

Gualeguaychú, 10 de junio de 2026

Sr. Intendente Municipal

Mauricio Davico

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el debido respeto a raíz de la preocupación que me generó el reciente anuncio referido a las nuevas inversiones que el Municipio está promoviendo, otorgando beneficios de exención impositiva por un período de diez años.

Entiendo y acompaño la necesidad de fomentar nuevas inversiones y el desarrollo productivo de nuestra ciudad, tal como ocurrió en su momento con la creación del Parque Industrial de Gualeguaychú. Sin embargo, considero oportuno aportar una mirada complementaria sobre una realidad que atraviesa actualmente otro sector fundamental de la economía local: el comercio.

Resulta innegable que el sector comercial atraviesa una situación económica sumamente compleja. Los comerciantes contribuimos de manera significativa a los ingresos municipales y, sin embargo, percibimos que nuestras dificultades continúan sin recibir la atención necesaria. Como antecedente reciente, cabe mencionar que durante la última moratoria municipal gran parte del sector quedó excluida de los beneficios implementados.

Por ello, considero que sería oportuno evaluar la implementación de medidas de emergencia o programas de asistencia destinados al comercio local, con el objetivo de evitar el cierre de establecimientos y la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Detrás de cada comercio que cierra existen familias de empleados y propietarios que ven comprometido su sustento diario. Esta problemática merece ser atendida con sensibilidad y compromiso por parte de las autoridades.

Asimismo, y en relación con el Parque Industrial, deseo recordar un planteo que oportunamente presenté acompañado por firmas de vecinos y comerciantes, referido a las sobretasas que continúan vigentes. Entre ellas se encuentra el Fondo de Promoción Industrial, creado hace más de cincuenta años, cuya finalidad original aún genera interrogantes respecto de su cumplimiento efectivo. En su momento manifesté que correspondía revisar e incluso considerar su derogación, en virtud de que los objetivos para los cuales fue creado no habrían sido plenamente alcanzados.

Del mismo modo, considero necesario analizar la continuidad y el destino de otros fondos específicos, como el denominado Fondo de Ayuda a la Comuna. Entiendo que sería oportuno debatir si dichos recursos podrían orientarse de manera más directa al fortalecimiento y sostenimiento de la actividad comercial local, sector que históricamente ha recibido escasa asistencia en comparación con las múltiples cargas tributarias que debe afrontar.

Por otra parte, también deseo señalar la situación de la Tasa Municipal incluida en la factura del servicio eléctrico (Ordenanza N.º 13.059/26), equivalente al 13 % del consumo. Entiendo que corresponde revisar este mecanismo de cobro, ya que su vinculación directa con el consumo de energía genera cuestionamientos sobre su naturaleza y aplicación.

Mi intención con estas consideraciones es contribuir al debate constructivo y promover un mayor equilibrio entre las políticas de incentivo a nuevas inversiones y el acompañamiento a quienes, desde hace años, sostienen la actividad económica local.

Sin otro particular, y esperando que estas inquietudes sean consideradas, lo saludo atentamente.

Firma

Sergio Luis Bozzano

DNI 17.181.729

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