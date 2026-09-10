Cortes totales y parciales en la ciudad por trabajos de bacheo

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.

En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:

Andrade, entre Aguado y Rucci.

José Ingenieros, entre Montevideo y Perón.

Neyra, entre Clavarino y Montana.

Andrade, entre Camila Nievas y Mitre.

Ituzaingó, entre Paraguay y Schachtel.

Colombo Nº 1085 (Corte total)

San Luis, entre San Juan e Ituzaingó (Corte total)

Pereda, casi Lisandro de la Torre (Corte total)

Camila Nievas n.º 225 (Corte total)

Camila Nievas n.º 222 (Corte parcial)

Camila Nievas, entre Doello Jurado y Del Valle (Corte parcial)

Julio Irazusta n.º 1146 (Corte parcial)

Julio Irazusta, esquina Galeano y Zamaniego (Corte parcial)

Además, se recuerda a la comunidad que comenzó un trabajo de bacheo en avenida Primera Junta –mano norte sur– entre Ituzaingó y Urquiza, por lo que habrá que tomar caminos alternativos.

Finalmente, se recuerda que en los alrededores de la Terminal de Ómnibus y el Hospital Centenario se realizan trabajos de asfatados y reparación de calzadas.

Por último, se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada.

Municipalidad de Gualeguaychú

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