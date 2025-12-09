Cáritas prepara bolsones navideños

Lo anunció en RADIO MÁXIMA el presidente de Cáritas Gualeguaychú, Juan Olivera, quien precisó que los bolsones se organizan desde las parroquias. Dijo que la demanda creció a principios de año y ahora se estabilizó. Hay parroquias que darán 70 bolsones, y otras 10, según las necesidades.

"La mayor demanda es de alimentos, por ropa hay demanda pero generalmente está cubierto. Hay gente que va una o dos veces por mes a pedir alimentos", agregó Olivera. "En algunas ocasiones se trabaja en conjunto con el Municipio, y otras con algunas parroquias".

"Generalmente, tratamos de juntar artículos navideños y cosas para una cena, pollo, verdura, frutas, pan dulce, turrón, duraznos, etc. También compensamos para esa semana, arroz, fideos, alguna lata en conserva, verduras, huevos, etc", comentó Olivera.

"Hace unos años ha aumentado mucho la gente joven, hoy en día el promedio es más joven, hace 10 años venía alguien de 50 a pedir, y hoy se ve gente de 40".

"Desde Cáritas esperamos que siempre se puedan cumplir las necesidades básicas, venimos trabajando también para que la gente pueda estudiar, se pueda capacitar, hay talleres en la ciudad, para que después la gente se dedique en lo que estudió o en lo que se capacitó", dijo el presidente de Cáritas Gualeguaychú sobre las diferentes opciones que brindan actualmente.

"Hace dos meses hemos solicitado al estado provincial que nos acompañe con algunos módulos de mercadería en algunos puntos estratégicos que necesitamos reforzar, nos dijeron que nos iban a acompañar, pero hasta el día de hoy eso no se ha concretado. Confiamos en que se va a concretar, esta ayuda en otras ciudades ya está", se refirió Olivera sobre una ayuda por parte del gobierno provincial.