Guale Salud Pública

La posta sanitaria realizó más de 30 atenciones en tres días

La mayoría de las consultas son por hipertensión arterial. También se atendieron pacientes con distintas heridas menores y otros por consumo excesivo de alcohol.

17 Feb, 2026, 11:59 AM
Posta sanitaria
Posta sanitaria

Para brindar una atención inmediata a los vecinos y a los turistas durante el fin de semana largo de Carnaval, el Hospital Centenario montó una guardia extensible en un punto neurálgico de la Costanera.

 

En la carpa sanitaria ubicada frente al puente Méndez Casariego, trabajan profesionales médicos y de enfermería, y llevan realizadas más de 30 atenciones durante sábado, domingo y lunes. La atención inmediata a la salud en Costanera continúa este martes, último día de feriado de Carnaval.

 

Recordemos que la posta sanitaria está equipada con todos los elementos necesarios para atender todo tipo de urgencias. Además, hay una ambulancia dispuesta en el lugar para realizar traslados inmediatos al hospital en el caso que la complejidad del cuadro lo requiera.

 

La mayoría de las consultas vistas hasta el momento son por hipertensión arterial, luego también se atendieron pacientes con distintas heridas menores y otros por consumo excesivo de alcohol.

Salud Pública

