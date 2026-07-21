Continúan los operativos para retirar caballos de la vía pública en Gualeguaychú

Las tareas de control se realizan diariamente en distintos sectores de la ciudad, mediante recorridas programadas y a partir de las denuncias recibidas por la presencia de caballos sueltos o atados en espacios públicos.

Los operativos tienen como objetivo prevenir accidentes de tránsito, garantizar la circulación y reducir los riesgos sanitarios y ambientales vinculados con la permanencia de animales en zonas pobladas. Cuando se detecta un equino en infracción, se labra el acta correspondiente y se procede a su retiro y traslado para recibir resguardo y atención veterinaria.

La Ordenanza n.º 12.969/2024 prohíbe la tenencia de equinos dentro de los límites del ejido urbano, delimitado al norte por boulevard Nicolás Montana y 2 de Abril; al sur por avenida Parque Cándido Irazusta y General Artigas; al este por el río Gualeguaychú, incluido el Camino de la Costa; y al oeste por boulevard Antonio Daneri y Pedro Jurado.

Los propietarios tienen la obligación de mantener a los animales dentro de terrenos cerrados y correctamente delimitados. El incumplimiento de la normativa puede derivar en el retiro de los equinos, tanto de espacios públicos como privados, y en la aplicación de las multas correspondientes.

Para informar la presencia de caballos sueltos o realizar consultas, la comunidad puede comunicarse con el área de Veterinaria al teléfono 3446-332264.