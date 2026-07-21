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Guale CABALLOS

Continúan los operativos para retirar caballos de la vía pública en Gualeguaychú

La Municipalidad recuerda que está prohibida la tenencia de equinos dentro del ejido urbano.

21 Jul, 2026, 08:43 AM
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Las tareas de control se realizan diariamente en distintos sectores de la ciudad, mediante recorridas programadas y a partir de las denuncias recibidas por la presencia de caballos sueltos o atados en espacios públicos.

 

Los operativos tienen como objetivo prevenir accidentes de tránsito, garantizar la circulación y reducir los riesgos sanitarios y ambientales vinculados con la permanencia de animales en zonas pobladas. Cuando se detecta un equino en infracción, se labra el acta correspondiente y se procede a su retiro y traslado para recibir resguardo y atención veterinaria.

 

La Ordenanza n.º 12.969/2024 prohíbe la tenencia de equinos dentro de los límites del ejido urbano, delimitado al norte por boulevard Nicolás Montana y 2 de Abril; al sur por avenida Parque Cándido Irazusta y General Artigas; al este por el río Gualeguaychú, incluido el Camino de la Costa; y al oeste por boulevard Antonio Daneri y Pedro Jurado.

 

Los propietarios tienen la obligación de mantener a los animales dentro de terrenos cerrados y correctamente delimitados. El incumplimiento de la normativa puede derivar en el retiro de los equinos, tanto de espacios públicos como privados, y en la aplicación de las multas correspondientes.

 

Para informar la presencia de caballos sueltos o realizar consultas, la comunidad puede comunicarse con el área de Veterinaria al teléfono 3446-332264.

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