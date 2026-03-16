Aprehendieron a un joven que merodeaba en un barrio y robó pan en una casa

En horas de la mañana, alrededor de las 11:00, personal policial de Comisaría Novena intervino tras un llamado telefónico recibido en la dependencia que alertaba sobre la presencia de un joven que se encontraba merodeando en inmediaciones del Barrio Anhelado Sueño y zona de calle Zupichini, situación que había generado preocupación entre los vecinos.

Una vecina del barrio manifestó que el individuo habría ingresado sin autorización a su domicilio solicitándole dinero en efectivo y, ante la negativa, sustrajo una bolsa de pan antes de retirarse del lugar.

Con las características de vestimenta aportadas, personal policial realizó un rastrillaje por la zona, logrando localizar al sospechoso en calle San Juan, entre Mazaferro y Courtet, donde fue aprehendido.

El joven era señalado por vecinos como una persona que venía acechando y generando inquietud entre residentes del barrio en los últimos días.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso el traslado del aprehendido a Jefatura Departamental, donde luego de realizar las diligencias pertinentes, fue alojado en la Alcaidía, quedando a disposición de la Justicia.

Prensa Jefatura Deptal Gualeguaychú

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