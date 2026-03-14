Instalan columnas de alumbrado público en el tramo que se reconstruye del boulevard Martínez

La Dirección de Energía, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, instaló siete de las ocho estructuras de alumbrado público en los canteros centrales del sector intervenido del boulevard Martínez, en el tramo que conecta Urquiza al Oeste con Gervasio Méndez, una extensión cercana a los 250 metros lineales.

Cada soporte cuenta con dos extensiones habilitadas para llevar dos equipos LED, orientados hacia cada una de las calzadas para garantizar cobertura lumínica uniforme.

Cuatro unidades quedaron emplazadas en el cantero central comprendido entre Gervasio Méndez y San Martín, mientras que las tres restantes se ubicaron en la plazoleta central que se ubica entre San Martín y Urquiza al Oeste. Los próximos días se sumará otra columna y los respectivos soportes para los equipos LED de las dos últimas.

El operativo se ejecutó con una cuadrilla integrada por cuatro agentes de la Dirección de Energía y una grúa perteneciente al área.

En los próximos días se realizará también el tendido eléctrico, para el cual ya se dispuso un conducto subterráneo que evita intervenciones sobre la superficie construida en los últimos meses. Una vez finalizada la instalación de columnas y cableado, se incorporarán los artefactos lumínicos.

Estas tareas forman parte de la construcción y pavimentación del boulevard Martínez, entre Urquiza al Oeste y Gervasio Méndez, una intervención destinada a consolidar la conectividad entre los barrios 348, 338 y 120 Viviendas con uno de los accesos más relevantes del sector oeste.

En este sentido, la renovación del boulevard Martínez no solo implica la ejecución de una calzada moderna, sino que además supone ordenar un sector específico, mejorar estándares de seguridad, optimizar la circulación y fortalecer la integración entre barrios y accesos estratégicos.

Cada componente, desde la estructura vial hasta el sistema de iluminación y drenaje, responde a un criterio técnico que prioriza durabilidad, funcionalidad y planificación urbana a largo plazo.

Los detalles de la obra del Boulevard Martínez

Con una inversión oficial que ronda los 400 millones de pesos, el proyecto apunta a optimizar la estructura vial y jerarquizar un eje estratégico dentro del entramado urbano.

Previo al inicio de los trabajos que se realizaron durante los últimos meses, parte del corredor carecía de mejoras y otro sector presentaba un pavimento de hormigón con deterioro avanzado. La vida útil de esa infraestructura, fijada en 25 años por la Ordenanza Nº 7204 del años 1966, se encontraba ampliamente excedida.

Ante ese escenario, se demolió la totalidad del material existente y se ejecutó una base nueva para sostener una estructura renovada.

La iniciativa contempló la construcción de pavimento rígido de hormigón armado sobre suelo calcáreo estabilizado. El diseño final prevé dos calzadas de 6,50 metros de ancho cada una, separadas por un cantero central de 1,60 metros a lo largo de un desarrollo lineal que alcanza los 246 metros, conforme a los planos y cómputos métricos elaborados por la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

El plan incorpora además intervenciones complementarias con personal municipal, entre ellas la instalación de alumbrado central, actualmente en ejecución.

Asimismo, el proyecto incluye la construcción de dos cámaras de captación que cumplirán la función hidráulica del dispositivo original y garantizarán un adecuado escurrimiento pluvial.

Contribución por mejoras

A mediados del año pasado, el Departamento Ejecutivo Municipal elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer la obligatoriedad del pago de Contribución por Mejoras por parte de los frentistas beneficiados.

Este mecanismo ya se había aplicado en intervenciones similares sobre los boulevares Antonio Daneri y Pedro Jurado, así como en la Avenida Parque en sus dos etapas.

Sin embargo, en este caso, la normativa dispuso una reducción del porcentaje a cargo de los vecinos: mientras en experiencias anteriores la contribución alcanzó en la mayoría de los casos el 100% y en otros el 60%. Para el boulevard Martínez se fijó el 50% del costo total al finalizar la intervención.

La ordenanza establece que el valor de referencia sea el precio del pavimento de hormigón armado, utilizado como parámetro para determinar el monto unitario correspondiente a cada frentista.

También se incorporaron incentivos para quienes abonaron al contado antes del inicio de los trabajos, con una bonificación del 10%, y para quienes efectuaron el pago entre la promulgación de la norma y los 90 días posteriores a la finalización, con un descuento del 5%. Para acceder a estos beneficios resulta indispensable no registrar deudas fiscales con el Municipio.

Quienes opten por no adherir a esas condiciones podrán cancelar el monto mediante cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con el interés de financiación previsto en el Código Tributario y ordenanzas complementarias. La cantidad máxima de cuotas será determinada por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Municipalidad de Gualeguaychú

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