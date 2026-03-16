 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale TIEMPO

Hay alerta amarilla por tormentas para este martes en Gualeguaychú

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el sur de Entre Ríos. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo durante la jornada del martes.

16 Mar, 2026, 17:36 PM

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes en el sur de la provincia de Entre Ríos, que incluye a la ciudad de Gualeguaychú. Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad que podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y la noche.

 

Según el organismo, algunas de estas tormentas podrían ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

 

En este tipo de eventos se pueden registrar acumulados de lluvia significativos en poco tiempo, lo que podría generar anegamientos temporarios en sectores de la ciudad.

 

Ante este tipo de condiciones meteorológicas, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar circular durante tormentas intensas y retirar de patios o balcones objetos que puedan volarse con el viento.

 

También se aconseja no sacar residuos durante la lluvia para evitar obstrucciones en los desagües y conducir con precaución ante la reducción de visibilidad y la presencia de agua sobre la calzada.

Temas

TIEMPO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso