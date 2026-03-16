Hay alerta amarilla por tormentas para este martes en Gualeguaychú

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes en el sur de la provincia de Entre Ríos, que incluye a la ciudad de Gualeguaychú. Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad que podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y la noche.

Según el organismo, algunas de estas tormentas podrían ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

En este tipo de eventos se pueden registrar acumulados de lluvia significativos en poco tiempo, lo que podría generar anegamientos temporarios en sectores de la ciudad.

Ante este tipo de condiciones meteorológicas, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar circular durante tormentas intensas y retirar de patios o balcones objetos que puedan volarse con el viento.

También se aconseja no sacar residuos durante la lluvia para evitar obstrucciones en los desagües y conducir con precaución ante la reducción de visibilidad y la presencia de agua sobre la calzada.

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