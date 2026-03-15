Un choque de motos dejó tres heridos

Un choque entre dos motocicletas dejó tres personas heridas en la tarde del domingo en la intersección de Pedro Jurado y Jordán.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:50, cuando por causas que se investigan colisionaron una Gilera 110 cc, conducida por un joven de 27 años que viajaba junto a una mujer de la misma edad, y una Honda XRL 250 Tornado, manejada por un hombre de 41 años.

A raíz del impacto, se solicitó la presencia de una ambulancia del Hospital Centenario, que trasladó a los tres involucrados para su atención médica. Los dos ocupantes de la Gilera sufrieron lesiones leves, mientras que el conductor de la motocicleta de mayor cilindrada presentó fractura de cráneo, por lo que quedó internado en terapia intensiva.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Octava, personal de Policía Científica, el médico policial y agentes de Tránsito Municipal, quienes procedieron a la retención de la Honda XRL 250 por irregularidades en la documentación y condiciones del rodado.

La Fiscalía de Propiedad interviene en la causa para determinar cómo se produjo el siniestro.

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