 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale AMBIENTE

El Gobierno municipal entregó 322 bolsas de alimentos a los refugios de la ciudad

Se trata de 4.830 kilos que fueron distribuidos en tres refugios de la ciudad. La asistencia se realizó en el ex Frigorífico y busca acompañar el trabajo de las organizaciones que sostienen el cuidado y la protección de animales.

15 Mar, 2026, 16:25 PM

El Gobierno de Gualeguaychú concretó este 13 de marzo una nueva entrega de alimento destinada a refugios de animales de la ciudad. La actividad se realizó en la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, en el predio del ex Frigorífico, con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, junto al equipo del área.

 

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria remarcaron que el respaldo a estas organizaciones también forma parte de una mirada integral sobre el ambiente y la salud comunitaria.

 

“Los refugios realizan una tarea enorme que impacta directamente en el cuidado del ambiente y en la convivencia en la ciudad. Acompañarlos es reconocer ese esfuerzo y también asumir, desde el gobierno municipal, la responsabilidad de sostener políticas que protejan a los animales y mejoren la calidad de vida de la sociedad”, expresó la subsecretaria Ivana Zecca.

 

En total se distribuyeron 322 bolsas de alimento, asignadas de manera proporcional según la cantidad de animales que cada institución tiene bajo su cuidado. El refugio “La Casita” recibió 94 bolsas, “Patitas” 179 bolsas y “San Roque” 49 bolsas.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

AMBIENTE JUAN IGNACIO OLANO Municipalidad DESARROLLO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso