El Gobierno municipal entregó 322 bolsas de alimentos a los refugios de la ciudad

El Gobierno de Gualeguaychú concretó este 13 de marzo una nueva entrega de alimento destinada a refugios de animales de la ciudad. La actividad se realizó en la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, en el predio del ex Frigorífico, con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, junto al equipo del área.

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria remarcaron que el respaldo a estas organizaciones también forma parte de una mirada integral sobre el ambiente y la salud comunitaria.

“Los refugios realizan una tarea enorme que impacta directamente en el cuidado del ambiente y en la convivencia en la ciudad. Acompañarlos es reconocer ese esfuerzo y también asumir, desde el gobierno municipal, la responsabilidad de sostener políticas que protejan a los animales y mejoren la calidad de vida de la sociedad”, expresó la subsecretaria Ivana Zecca.

En total se distribuyeron 322 bolsas de alimento, asignadas de manera proporcional según la cantidad de animales que cada institución tiene bajo su cuidado. El refugio “La Casita” recibió 94 bolsas, “Patitas” 179 bolsas y “San Roque” 49 bolsas.

Municipalidad de Gualeguaychú