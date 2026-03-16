Comienzan los preparativos para la gran fiesta del 25 de Mayo

Gualeguaychú comienza a prepararse para una nueva edición de la tradicional fiesta del 25 de Mayo, uno de los encuentros populares más representativos del calendario local. Bajo la consigna “¡El Sol del 25 viene asomando!”, la ciudad volverá a celebrar la fecha patria con una propuesta que reúne tradición, participación comunitaria y expresiones culturales.

Como parte de la organización del evento, se definieron distintas instancias previas destinadas a quienes participarán de la celebración. El miércoles 8 de abril a las 19 h se realizará una reunión informativa en el Centro de Convenciones del Parque de la Estación, donde se brindarán detalles sobre la dinámica de la fiesta y las modalidades de participación.

El viernes 15 de mayo será la fecha límite para la inscripción de los puestos de venta, mientras que el sábado 16 de mayo a las 10 h se llevará adelante el sorteo de los espacios, también en el Centro de Convenciones del Parque de la Estación.

Posteriormente, el lunes 18 de mayo a las 20 h se realizará una capacitación destinada a los responsables de los puestos, con el objetivo de brindar herramientas organizativas y garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

Además, desde el lunes 18 al viernes 22 de mayo se desarrollarán los ensayos generales, que tendrán lugar de 9 a 11 h y de 15 a 17 h en la pasarela del Corsódromo, instancia clave para coordinar las distintas participaciones que formarán parte del festejo.

La fiesta del 25 de Mayo se presenta cada año como un espacio de encuentro para la comunidad, donde se ponen en valor las tradiciones, la identidad local y el espíritu patriótico que caracteriza a esta celebración histórica.

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