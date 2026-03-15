Dos detenidos por una pelea en la calle

En horas de la mañana de este domingo, alrededor de las 07:30, personal de la Sección Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento que culminó con la aprehensión de dos hombres de 31 y 22 años, en el marco de actuaciones por resistencia a la autoridad y violencia de género.

El hecho se originó cuando desde la sala de comunicaciones del Comando Radioeléctrico se comisionó a los móviles a calle 25 de Mayo, entre San Lorenzo y Caseros, ante el alerta de una supuesta pelea en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron que corría un hombre con el torso desnudo y detrás de él, otro individuo vestido con remera blanca. Al intentar intervenir para controlar la situación, el sujeto de remera blanca reaccionó de forma agresiva contra el personal policial, por lo que debió ser reducido, manifestando a los gritos que “el otro le había pegado a su amiga”.

En tanto, el presunto agresor se dio a la fuga, siendo posteriormente localizado y demorado en la intersección de Urquiza y Sáenz Peña, procediéndose también a su aprehensión.

Informada la situación a la Fiscalía en turno, se dispuso que ambos jóvenes fueran trasladados y quedaran a disposición de la Justicia.