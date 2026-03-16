Motociclista de 21 años en terapia intensiva tras un siniestro vial

El siniestro vial se produjo esta mañana, cuando colisionaron una camioneta Citroën Berlingo de color blanco, conducida por un hombre de 55 años de edad. La misma circulaba por calle Andrade. En tanto que, la motocicleta Zanella modelo ZB, era conducida por un joven de 21 años, que transitaba por calle Perón.

La motocicleta colisionó contra la puerta del acompañante del utilitario. Como consecuencia del hecho, el conductor del rodado menor, fue trasladado al Hospital Centenario, donde luego de ser examinado por el personal de Salud, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Presentaba signos de inflamación pulmonar.

Asimismo, el personal policial procedió a realizar el secuestro de la motocicleta. Fuentes oficiales indicaron que no contaba con la documentación correspondiente, ya que no se encuentra inscripta en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

En el lugar intervino personal de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias pertinentes a fin de establecer la mecánica del siniestro.