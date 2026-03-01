Falleció Teresita Pighetti, una estrella histórica del Carnaval de Gualeguaychú

Teresita fue una de las pasistas del máximo director de batucada del carnaval, el uruguayo Rubén “Ojito” Giménez, fue reina de Papelitos y apertura de Marí Marí, y brilló en el Carnaval desde antes de la inauguración del corsódromo. Luego se dedicó a asesorar a reinas del espectáculo.

La mujer fue intervenida dos veces, de una cirugía cervical, tenía una compresión medular severa y tenía comprometida la movilidad de los miembros. En Colón, donde estaba internada, sufrió una infección por una bacteria, y padecía de desnutrición y anemia.

Por esas paradojas de la vida, Teresita falleció minutos antes de que desfilara en la última noche del Carnaval 2026 la comparsa Papelitos, donde brillara como reina.