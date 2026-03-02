La fiesta del UPD en Gualeguaychú se desarrolló “sin inconvenientes”, destacó la Policía

En el marco del festejo del UPD desarrollado en un local bailable de la zona de la Costanera, la Jefatura Departamental implementó, a través de la División Operaciones y Seguridad Pública y Ciudadana, un operativo especial que demandó la utilización de recursos humanos y materiales.

Se informó desde la Policía que el dispositivo contó con la afectación de diez (10) funcionarios en servicio de policía adicional en el local bailable; doce (12) móviles con dotación; un (01) móvil perteneciente a la Sección Guardia Especial; seis (06) motocicletas; y seis (06) funcionarios de la Sección Cuerpo y Guardia.

El operativo dispuesto permitió que la desconcentración de los jóvenes concurrentes al evento se realizara sin que se registraran incidentes de ningún tipo.

Se destaca el profesionalismo y compromiso del personal policial afectado al servicio, lo que posibilitó que la actividad se desarrollara con total normalidad. Asimismo, resulta importante resaltar el comportamiento responsable de los jóvenes participantes, quienes contribuyeron al normal desarrollo del evento.