8M: La Municipalidad reconocerá a mujeres destacadas de Gualeguaychú

Con motivo de conmemorarse el próximo 8 de marzo el Día de la Mujer, desde el Gobierno de Gualeguaychú se realizará un acto en reconocimiento a mujeres de nuestra comunidad que se destacaron y se distinguen por su accionar en diferentes actividades culturales, deportivas, sociales, periodísticas, políticas, empresarias, trabajadoras de diferentes ONG, de las fuerzas armadas y de seguridad, y familiares de Malvinas.

Asimismo, se busca reconocer a todas las mujeres que, con mucho coraje, han sabido empoderarse, asumiendo responsabilidades que hasta no hace mucho les estaban vedadas, y que hoy cumplen funciones como integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, entre otras, en salud, como electricistas, albañiles, carpinteras, choferes de colectivos, camiones y remises.

El evento se llevará a cabo el domingo 8 de marzo, a las 20 horas, en el Teatro del Puerto, y estará abierto a toda la comunidad. Durante la ceremonia, el presidente municipal Mauricio Davico entregará los reconocimientos a las homenajeadas, destacando su compromiso y aporte a la sociedad.

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas RECONOCIMIENTOS HOMENAJE APORTE COMUNIDAD Municipalidad