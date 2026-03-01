 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale RECONOCIMIENTOS

8M: La Municipalidad reconocerá a mujeres destacadas de Gualeguaychú

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno municipal llevará a cabo un acto de homenaje a mujeres de la comunidad que se destacan en diversos ámbitos. Será en el Teatro del Puerto y abierto al público.

1 Mar, 2026, 10:39 AM

Con motivo de conmemorarse el próximo 8 de marzo el Día de la Mujer, desde el Gobierno de Gualeguaychú se realizará un acto en reconocimiento a mujeres de nuestra comunidad que se destacaron y se distinguen por su accionar en diferentes actividades culturales, deportivas, sociales, periodísticas, políticas, empresarias, trabajadoras de diferentes ONG, de las fuerzas armadas y de seguridad, y familiares de Malvinas.

 

Asimismo, se busca reconocer a todas las mujeres que, con mucho coraje, han sabido empoderarse, asumiendo responsabilidades que hasta no hace mucho les estaban vedadas, y que hoy cumplen funciones como integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, entre otras, en salud, como electricistas, albañiles, carpinteras, choferes de colectivos, camiones y remises.

 

El evento se llevará a cabo el domingo 8 de marzo, a las 20 horas, en el Teatro del Puerto, y estará abierto a toda la comunidad. Durante la ceremonia, el presidente municipal Mauricio Davico entregará los reconocimientos a las homenajeadas, destacando su compromiso y aporte a la sociedad.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

RECONOCIMIENTOS HOMENAJE APORTE COMUNIDAD Municipalidad

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso