Hay cortes programados en distintos puntos para ejecutar obras estructurales

El Gobierno de Gualeguaychú comunica la aplicación de restricciones vehiculares en diversos sectores del ejido urbano que se realizan y se realizarán esta semana debido a intervenciones sobre la calzada que demandan el cierre total o parcial del sector intervenido.

En lo que respecta a los trabajos que se realizan en el boulevard Pedro Jurado, los cortes programados para este viernes son los siguiente:

Mano este: entre 10 de Junio y Santa RitaMano oeste: entre la rotonda de la Terminal de Ómnibus y 10 de junio

Se recuerda que mientras duren estos cortes, la mano contraria funcionará como una avenida mano ida y vuelta, y que personal de la Dirección de Tránsito organizarán el flujo vehicular. Además, se solicita a los vecinos que no dejen estacionados vehículos en las zonas donde se trabajará.

Por otra parte, las interrupciones totales por trabajo de bacheo en el resto de ciudad comprenden los siguientes puntos:

Del Valle, entre 3 de Febrero y Mitre

Concordia, entre 3 de Febrero y Mitre

Concordia, entre Chacabuco y España

Concordia, entre España y Alberd

iMaipú, entre Del Valle y Concordia

Ayacucho, entre Del Valle y 3 de Caballería

Rivadavia, entre Magnasco e Yrigoyen

Primero de Mayo, entre Luis N. Palma y Rivadavia

3 de Caballería, entre Chacabuco y Maipú

Las tareas corresponden a la reparación de sectores deteriorados mediante la extracción del material dañado, saneamiento del área afectada, recomposición de la base estructural y posterior colocación de hormigón.

Este esquema técnico restituye la capacidad portante de la superficie y extiende su durabilidad frente a la circulación cotidiana.

La circulación permanecerá restringida hasta la finalización de las labores y hasta que el hormigón alcance el fraguado adecuado para su habilitación, proceso que puede demandar varios días.

Las intervenciones se enmarcan en el Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, iniciativa que organiza la planificación, la logística y la ejecución de mejoras integrales en la red urbana. Los trabajos se desarrollan con personal y equipamiento municipal.