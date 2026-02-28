Este sábado cae el telón sobre el Carnaval del País 2026

La edición 2026 de la Fiesta Nacional Carnaval del País, el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina, llega a su climax este sábado 28 de febrero con la undécima y última noche en el Corsódromo.

Tras una temporada repleta de color, ritmo y pasión que ha atraído a miles de espectadores, las comparsas Marí Marí, O’Bahía, Papelitos y Ará Yeví desfilarán en ese orden para cerrar con brillo una jornada que promete emociones intensas.

Al finalizar el desfile, la fiesta continuará con el After Billboard de Carnaval, un evento post-desfile con el show en vivo de Julián Serrano para poner el punto final a una edición marcada por el éxito.

Esta edición ha estado llena de momentos destacados, como la coronación de Mary Ann Morrison, representante de Marí Marí, como la nueva soberana del Carnaval del País. Elegida entre cuatro candidatas en una ceremonia emocionante el viernes previo a la décima noche, Morrison sucede a Felicita Fouce como reina y Sofía Funes quien fue la embajadora de la Fiesta Nacional.

Cada comparsa buscará dejar su huella final, compitiendo por la codiciada copa en una edición que ha elevado el listón con temáticas innovadoras y despliegues espectaculares. La expectativa crece hacia el próximo martes 3 de marzo, cuando se anunciarán los resultados oficiales. Además de la comparsa ganadora de la copa, se conocerán los vencedores en categorías como batucada, pasista, portabandera y música, reconociendo el talento individual y colectivo que ha hecho de esta edición una de las más memorables.

Para esta última noche, los residentes del departamento Gualeguaychú seguirán disfrutando del beneficio exclusivo: entrada general a $20.000, mientras que para no residentes el valor es de $35.000. Vale recordar que, el beneficio para los residentes del departamento, se aplica solo en compra presencial, DNI en mano.