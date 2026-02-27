Detención por violencia de género: la mujer mandó mensajes a amigas y los hijos gritaron por auxilio

En la madrugada de este viernes, a las 02:17 horas, personal de Comisaría Octava llevó adelante un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Cecilia Grierson y Quinquela Martín, zona sur de la ciudad, iniciado de oficio por un hecho de violencia de género agravada por el vínculo.

El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 2, y tuvo como objetivo el secuestro de medicamentos y elementos de interés para la causa.

Como resultado, el operativo arrojó resultado positivo, procediéndose a la detención de un hombre de 34 años, así como al secuestro de cuatro blísters de diferentes medicamentos.

La intervención policial se originó tras tomarse conocimiento de una presunta situación de violencia de género en perjuicio de una mujer, quien habría sido observada por compañeras de trabajo con signos visibles de golpes y manifestando mediante mensajes sentir temor y no poder comunicarse libremente. Al concurrir al domicilio, las mismas la encontraron desvanecida y con mareos, solicitando de inmediato la presencia de personal policial y una ambulancia.

En el lugar se hallaban además los tres hijos y su pareja. Asimismo, una vecina aportó haber escuchado gritos de auxilio provenientes de los niños y manifestó haber observado, mediante cámaras de seguridad, una agresión previa del hombre hacia la víctima días atrás.

El allanamiento estuvo a cargo del Segundo Jefe de Comisaría Octava, contando con la colaboración de personal de Minoridad y del COPNAF, continuándose con las actuaciones judiciales correspondientes