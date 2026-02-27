Por primera vez, un gualeguaychuense será Rector de la UNER: Juan Manuel Arbelo

El contador y docente universitario Juan Manuel Arbelo se convertirá el nuevo Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, primer gualeguaychuense en llegar a tan alto cargo. Estará acompañado en su gestión por María Carla Mántaras (Facultad de Ingeniería de Oro Verde), como vicerrectora, tras un acuerdo para la presentación de una sola lista.

Juan Manuel Arbelo es contador, tiene 52 años y cursó la primaria en la escuela 64 La Sagrada Familia, y el secundario en colegio Luis Clavarino (Comercial).

Ahora llega a la conducción del rectorado tras una larga carrera dentro de la universidad. Es docente universitario desde hace más de 15 años. El 25 de abril será la asamblea universitaria, y Arbelo asumirá el 10 de mayo.

“Es una satisfacción luego de 25 años en la Universidad, y quiero destacar que todo lo hemos hecho en equipo”, destacó Arbelo en RADIO MÁXIMA. Fue seis años secretario económico de la Facultad de Bromatología, estuvo 2 años a cargo de la auditoría de la Universidad y 18 años como secretario Económico-Financiero, actualmente también a cargo de la secretaría general.

Es paritario desde hace 16 años en representación de la Universidad y presidente del Instituto Compensador de Jubilaciones y Pensiones de la Universidad.

Prioridad, las obras

En su gestión, como encargado del área de Construcciones de la UNER, priorizó las obras. Entre ellas, pueden mencionarse el edificio de Ciencias de la Salud, la Facultad de Bromatología y el hospital veterinario de Gualeguaychú, la Facultad de Trabajo Social en Paraná, gimnasio deportivo en Concordia, Oro Verde, Concepción del Uruguay, 3 mil metros y otro pabellón de mil metros para la carrera de Kinesiología, comedores estudiantiles, el último en Concepción del Uruguay, y residencias estudiantiles en Paraná y Oro Verde, y ahora en Concordia.

En Gualeguaychú, fue tesorero en Central Entrerriano, vicepresidente en la gestión de Alejandro Briozzo y tesorero de la Comisión del Carnaval.