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Guale POLICIALES

Activó el botón antipánico tras ser amenazada y su expareja fue detenido

El hombre de 30 años se presentó en el domicilio pese a tener una medida judicial vigente.

24 Sep, 2026, 21:23 PM
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Un hombre de 30 años fue aprehendido este jueves al mediodía en el marco de un hecho de violencia de género ocurrido en inmediaciones de Canteras y Buenos Aires, en Gualeguaychú.

 

Personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar acudió al lugar y entrevistó a una mujer de 50 años, quien manifestó que momentos antes su expareja se había presentado en su domicilio pese a encontrarse vigente una medida judicial.

 

Según relató la denunciante, posteriormente llegó una familiar del hombre y se produjo una discusión relacionada con la continuidad de la relación. Durante el episodio, la mujer habría recibido amenazas e insultos, por lo que activó el Botón Antipánico (BAP) para solicitar ayuda.

 

Personal de la Comisaría Primera acudió al lugar y procedió a la aprehensión del hombre, quien fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia.

 

La mujer fue examinada por el médico policial y se dio intervención a la Fiscalía de Género y al Juzgado de Familia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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