Dos allanamientos por un robo: secuestraron celulares, una garrafa y otros elementos

Personal de la Comisaría Quinta y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó durante la tarde del jueves dos allanamientos en el marco de una investigación por un hecho de robo en Gualeguaychú.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 2 y se concretaron en diferentes domicilios ubicados en dos complejos sobre Camino Ñandubaysal.

Ambos allanamientos arrojaron resultado positivo y permitieron secuestrar diversos elementos considerados de interés para la investigación.

Entre los objetos incautados se encuentran un ventilador de pared, varios teléfonos celulares, una garrafa de 15 kilos y un disco de hierro de tres patas, además de otros elementos.

Todo lo secuestrado quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes. La investigación continúa con intervención de la Fiscalía de Propiedad para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

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