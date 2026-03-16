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Guale CALLES

Avanza la apertura de boulevard De María desde Sobral hacia el norte

Se ejecutan tareas de movimiento de suelo, perfilado del terreno y compactación sobre la nueva traza que extenderá el boulevard De María, desde Sobral hacia el norte, una intervención que ampliará la red vial en ese sector de la ciudad.

16 Mar, 2026, 20:44 PM

El Gobierno de Gualeguaychú avanza con los trabajos de apertura de la prolongación del boulevard Isidro De María desde su intersección con Sobral hacia el sector norte de la ciudad, una intervención que incorpora una nueva traza vial para fortalecer la conectividad urbana en esa zona en expansión.

 

La obra, encarada por la secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura y anunciada días atrás, contempla la apertura de una nueva calzada que permitirá extender el boulevard y consolidar una conexión estratégica para la circulación en el norte de Gualeguaychú.

 

Durante las últimas jornadas, equipos y maquinaria de la Municipalidad ejecutaron tareas de movimiento de suelo, perfilado del terreno y compactación de la base de la futura calzada, trabajos indispensables para conformar la estructura vial sobre la cual se desarrollarán las siguientes etapas de la obra.

 

En el lugar realizan la intervención una motoniveladoras y rodillos compactadores que trabajan sobre la traza abierta con el objetivo de estabilizar el suelo y garantizar las condiciones técnicas necesarias para la consolidación del nuevo corredor urbano.

 

Esta intervención forma parte de las acciones que el Gobierno de Gualeguaychú impulsa para ordenar el crecimiento de la ciudad y mejorar la accesibilidad en el sector norte, mediante la generación de nuevas conexiones viales que acompañan la expansión urbana y facilitan la circulación entre barrios.

 

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana mediante obras que son ejecutadas con personal y recursos municipales, reafirmando el compromiso del gobierno local con la mejora continua del espacio público.

 

La apertura del boulevard De María en dirección norte permitirá incorporar una nueva vía de circulación que ampliará la red de calles del área y fortalecerá la estructura vial de uno de los sectores con mayor proyección para el desarrollo residencial de Gualeguaychú.

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