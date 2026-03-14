Anuncian paro universitario de lunes a viernes

Las y los docentes universitarios afiliados a la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y a la federación CONADU llevarán adelante un paro total de actividades entre el 16 y el 20 de marzo, en el marco de un reclamo por la situación salarial del sector y por el financiamiento del sistema universitario público.

La medida de fuerza se desarrollará sin asistencia a los lugares de trabajo y afectará el dictado de clases y otras actividades académicas durante toda la semana en distintas universidades del país.

Desde el gremio docente señalaron que el paro se enmarca en un escenario de deterioro salarial, paritarias sin avances y un presupuesto universitario insuficiente para garantizar condiciones adecuadas de trabajo y el normal funcionamiento de las instituciones.

En ese sentido, indicaron que la docencia universitaria continúa sosteniendo tareas de enseñanza, investigación y extensión, aunque —según expresaron— en un contexto de creciente precarización laboral.

Entre los principales reclamos, los sindicatos docentes exigen paritarias que permitan recomponer el poder adquisitivo y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que consideran clave para asegurar el sostenimiento de la educación superior pública.

Desde AGDU remarcaron que la defensa del salario docente también está vinculada con la calidad del sistema universitario, y advirtieron que la universidad pública “no puede seguir funcionando a costa del esfuerzo y la vocación de sus trabajadores”.