 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PARO UNIVERSITARIO

Anuncian paro universitario de lunes a viernes

Docentes universitarios nucleados en AGDU y CONADU realizarán una medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo en reclamo de mejoras salariales y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

14 Mar, 2026, 18:10 PM

Las y los docentes universitarios afiliados a la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y a la federación CONADU llevarán adelante un paro total de actividades entre el 16 y el 20 de marzo, en el marco de un reclamo por la situación salarial del sector y por el financiamiento del sistema universitario público.

 

La medida de fuerza se desarrollará sin asistencia a los lugares de trabajo y afectará el dictado de clases y otras actividades académicas durante toda la semana en distintas universidades del país.

 

Desde el gremio docente señalaron que el paro se enmarca en un escenario de deterioro salarial, paritarias sin avances y un presupuesto universitario insuficiente para garantizar condiciones adecuadas de trabajo y el normal funcionamiento de las instituciones.

 

En ese sentido, indicaron que la docencia universitaria continúa sosteniendo tareas de enseñanza, investigación y extensión, aunque —según expresaron— en un contexto de creciente precarización laboral.

 

Entre los principales reclamos, los sindicatos docentes exigen paritarias que permitan recomponer el poder adquisitivo y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que consideran clave para asegurar el sostenimiento de la educación superior pública.

 

Desde AGDU remarcaron que la defensa del salario docente también está vinculada con la calidad del sistema universitario, y advirtieron que la universidad pública “no puede seguir funcionando a costa del esfuerzo y la vocación de sus trabajadores”.

Temas

PARO UNIVERSITARIO UNIVERSIDADES ACTIVIDADES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso