Avanza el alcantarillado de la zona norte de Gualeguaychú

El Gobierno de Gualeguaychú registra progresos concretos en la infraestructura de drenaje que se construye sobre Calle 136, a unos 450 metros del cruce con la Ruta Nacional 136 y el Acceso Norte, pieza hidráulica que forma parte del proyecto de conexión vial entre Avenida Parque y ese corredor estratégico de ingreso a la ciudad.

Tras la excavación inicial y la preparación del terreno, la intervención ingresó en una fase constructiva clave, ya que el recinto rectangular que en los primeros días exhibía únicamente la base nivelada con material de asiento compactado, ahora presenta el fondo resuelto mediante una losa de hormigón estructural que conforma el soporte definitivo de la estructura.

Sobre esa plataforma ya se dispuso el armado de hierro que dará forma a los muros laterales de la cámara hidráulica; y las armaduras metálicas, distribuidas en todo el perímetro interior, establecen el esqueleto resistente del futuro conducto y permiten dimensionar con claridad el volumen final de la obra proyectada.

En uno de los laterales se instaló además, el sistema de encofrado de madera que permitirá el vertido del hormigón para conformar las paredes del dispositivo. Ese conjunto de moldes, sostenido mediante refuerzos diagonales y anclajes estructurales, marca el inicio del proceso de elevación de los muros que contendrán y encauzarán el flujo pluvial.

La estructura contará con 12 metros de longitud por 6 metros de ancho e incorporará dos bocas de ingreso de 2,50 metros cada una, dimensiones diseñadas para captar el importante volumen de agua que desciende desde el sector del barrio San Isidro y otras áreas ubicadas al sur del ejido urbano.

El objetivo consiste en interceptar ese caudal, conducirlo de forma controlada a través de la cámara y dirigirlo posteriormente hacia el arroyo Gualeyán, receptor natural del sistema. De esta manera, se busca resolver los anegamientos recurrentes que afectan la transitabilidad del sector durante episodios de lluvia.

La infraestructura se integra al esquema general de apertura y mejora de Avenida Alsina y de la propia Calle 136, corredor que permitirá ordenar la circulación del transporte pesado entre Avenida Parque, la Ruta Nacional 136 y el Acceso Norte.

Este tipo de dispositivos hidráulicos suele quedar oculto bajo la superficie una vez finalizado, pero su impacto resulta determinante para el funcionamiento urbano, debido a que la combinación de captación, conducción y descarga permite proteger la traza vial, preservar la circulación y garantizar condiciones estables para el desarrollo de la futura conexión vial en el sector norte de la ciudad.