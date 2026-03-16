Día Mundial del Síndrome de Down: se realizará una jornada abierta a la comunidad

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, el Gobierno de Gualeguaychú realizará una jornada abierta a la comunidad para celebrar la inclusión, promover la diversidad y fortalecer los espacios de encuentro y participación.

La actividad tendrá lugar el domingo 22 de marzo, de 17 a 19 h, en el Paseo del Ex Frigorífico, con distintas propuestas recreativas y culturales pensadas para disfrutar en familia y compartir una tarde de integración.

Durante la jornada habrá show circense, música, pelotero y actividades destinadas a niños y adultos, en un espacio orientado a promover la participación comunitaria y generar conciencia sobre la importancia de construir una sociedad más inclusiva.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Área de Accesibilidad e Inclusión del Gobierno de Gualeguaychú y el Grupo de Padres SD Gualeguaychú, con el objetivo de visibilizar los derechos, las capacidades y las múltiples posibilidades de las personas con síndrome de Down.

El Día Mundial del Síndrome de Down fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de generar mayor conciencia pública sobre esta condición genética y promover el respeto por la diversidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión en todos los ámbitos de la vida social.

La invitación está abierta a toda la comunidad. Quienes deseen participar podrán acercarse con su reposera y disfrutar de una tarde pensada para compartir en familia y celebrar la diversidad.

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