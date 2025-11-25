A 18 años de la partida de su hijo Pipo, Miguel Gandolfo sigue adelante con la lucha de ACIVERJUS

“Apuntamos a trascender la partida de un hijo, que es sufrimiento, no es dolor”, manifestó Gandolfo, quien remarcó que “hay más de 120 fallecidos en Entre Ríos en el año por siniestros viales, hay que hacer campañas masivas sobre la problemática”.

Gandolfo destacó el trabajo de todas las familias que acompañan la lucha de ACIVERJUS, pero también en el apoyo a las familias, para tratar de “sobrellevar la partida”.

“Tratamos de aportar desde donde podemos como grupo de familiares de víctimas de tránsito”, expresó.

En este sentido, el presidente de la organización se refirió, además, al impacto que los siniestros viales tienen en las familias de las víctimas.

“Venimos de una seguidilla de siniestros viales el último fin de semana y eso nos sigue alertando a la reflexión y para ver como se continúa en esta problemática que deja también un entorno familiar muy afectado”, manifestó.